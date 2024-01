Condemnats a 5 anys de presó dos homes per provocar un incendi a PortAventura

L'Audiència de Tarragona ha condemnat dos homes a cinc anys de presó per causar un incendi amb tres focus al recinte de PortAventura el 4 d'agost de 2022. El ministeri fiscal demanava quinze anys de presó per ambdós per un delicte d'incendi amb perill.

En el judici celebrat aquest dijous a la secció quarta, les parts han assolit un acord de conformitat i s'ha considerat que els focs tenien una "menor entitat" per a les persones. Per la qual cosa, s'ha rebaixat la petició de presó. Els dos condemnats, que tenen antecedents no computables amb aquesta causa, es trobaven en presó preventiva des dels fets.