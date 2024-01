Mor Mercè Alonso, qui va recuperar la vinculació de Torredembarra amb el món de la xilografia

Ha mort Mercè Alonso Casanovas (Barcelona, 1944 - Valls, 2023) persona molt vinculada a Torredembarra en l’àmbit de la xilografia. Cal agrair-li l'extens treball de recerca que va fer sobre la vinculació de Torredembarra amb la xilografia i amb gravadors d'alt nivell durant la segona meitat del segle XX.

Arran del seu treball es va iniciar un fons de gravat a l'Arxiu Municipal de Torredembarra, ja que Mercè Alonso no només va fer donacions de la seva col·lecció particular, sinó que va animar d'altres persones a què també en donessin. També va impulsar la creació del Premi Internacional de Gravat xilogràfic "La Torre de l'Encenall" que convoca cada dos anys l’Ajuntament de Torredembarra i que aporta xilografies contemporànies al fons, que en aquests moments està format per 1.400 gravats.

Aquest diumenge, 14 de gener, tindrà lloc un homenatge a Mercè Alonso. Serà a les 12.30 h, al Cafetó de Can Ferrer de la Cogullada (El Montmell).

Llicenciada en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, especialitat de Gravat. Va ampliar estudis al Centre genevois de gravure contemporaine (Ginebra-Suïssa). Va exposar dibuixos, pintures i obra gràfica a Barcelona, Madrid, Ginebra, Valls i Tarragona. Va ser la responsable de la conservació i restauració de les col·leccions de matrius calcogràfiques i xilogràfiques del Museu de les Arts Gràfiques de l’Ajuntament de Barcelona (1989-1997) i de la Biblioteca de Catalunya-Unitat gràfica (2000-2012). La seva especialitat professional era la creació i gestió de projectes de recerca per la Conservació del Patrimoni Gràfic i ha publicat diversos articles i treballs sobre la conservació i la restauració de matrius gràfiques. Coautora del llibre “El gravat de Torredembarra (1949-2004)” amb Josep-Lluís Albajar, elaborat a partir del projecte guanyador de la X Beca de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet.