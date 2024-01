Arriba la Festa Major d'Hivern a Constantí amb una trentena d'activitats

Una trentena d'activitats conformen el programa de la Festa Major d'Hivern a Constantí, la Festa de Sant Sebastià, que arrencarà oficialment el divendres 19 de gener i que s’allargarà fins el 4 de febrer.

Els actes previs s'iniciaran aquest cap de setmana, dies 13 i 14 de gener, amb el XXIX Campionat de Botifarra “Jaume Martorell” i la XIII Sortida d’Amics de les Motos Clàssiques que organitza Moto Clàssic Constantí. El dimarts 16 de gener es farà la presentació del llibre “Desnúdame el alma” de l’escriptora local Fernanda Muñoz i el dijous 18 de gener s’inaugurarà l’exposició “La sardana. Dels orígens a la difusió internacional d’un símbol” a l’Ajuntament. Tot seguit, tindrà lloc una xerrada a càrrec del president dels Dansaires del Penedès, Joan Morros.

El tret de sortida oficial a la Festa Major arribarà el divendres 19 de gener amb el Pregó, que aquest any protagonitzarà Josep Bertran Gimferrer, responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona. Després del pregó es farà l’entrega dels tradicionals premis i distincions honorífiques a diverses entitats i personalitats del poble. I un cop acabat el pregó, aquest any es farà un sopar de Festa Major que commemorarà els 25 anys de Constantí Ràdio amb l’estrena d’un documental sobre aquest 25è aniversari de l’emissora local. La nit acabarà amb un concert a càrrec del grup de versions Ready to Rock.

Com és habitual, el 20 de gener, Diada de Sant Sebastià, concentrarà els actes més tradicionals de la Festa Major, amb el Solemne Ofici, la benedicció de les coques i el Ball de lluïment de tots els elements del Seguici. Els actes continuaran amb una ballada de sardanes i vermut popular al carrer Major i, ja a la tarda, tindran lloc el concert i ball de Festa Major amb l'actuació de l’Orquestra New Marabú. El mateix dia de Sant Sebastià, a la tarda, es farà el correfoc “Un tomb de raval” organitzat per l’Associació Amics de la Cola C.O.C.A.

El diumenge 21 de gener a les 11 del matí es farà la presentació dels equips del planter del Centre d’Esports Constantí. Ja al migdia es podrà veure al Pavelló Poliesportiu l'espectacle musical infantil "Peter Pan. Un musical muy especial"; i el mateix diumenge a la tarda tindrà lloc un concert Tribut a Joan Manuel Serrat. Per a aquests dos espectacles el preu de les entrades serà de 5 euros i es podran comprar anticipadament a l'OAC de l'Ajuntament i el mateix dia de l'espectacle a Ia taquilla del Pavelló.

El dimarts 23 de gener arribarà el lliurament dels premis als Superlectors a la Biblioteca municipal, que continuarà amb una sessió de Contes per a adults a càrrec de Mònica Torra. El dissabte 27 de gener, també a la Biblioteca, tindrà lloc l'acte de benvinguda als infants nascuts durant el 2023, que comptarà amb una actuació musical de l’Escola Municipal de Música “Rafel Gibert Recasens”.

El diumenge 28 de gener l’esport i al cultura popular seran els grans protagonistes amb el XVI Trial per a nens Vila de Constantí. Campionat de Catalunya, organitzat pel Moto Club Constantí, i una Trobada Gegantera organitzada per Dance Power Constantí.

El dilluns 30 de gener es presentarà un Club de Lectura de Creixement Personal per a a adults, a la Biblioteca Municipal, i el dimarts dia 30, a les 19.30 hores, es projectarà el documental “Nàstic Genunie. El nacimiento de una realidad” de Ram Giner.

Les activitats continuaran el dissabte 3 de febrer amb una Marató de Bjj (Brazilian Jiu-Jitsu) i el Campionat de Judo Infantil. 2n Torneig Vil·la de Centcelles de Constantí, que organitza el Club Gladius Defensa Constantí.

La Festa Major finalitzarà el diumenge 4 de febrer amb un altre dels actes habituals com serà el lliurament dels XVII Premis Literaris Constantí 2023: "Relats d'amistat" i la presentació del llibre que recull els relats guanyadors i finalistes del concurs.