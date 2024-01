Els comuns reclamen desistir del Hard Rock: «Porta delinqüència, inseguretat i addiccions»

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha fet una crida aquest dimecres al Govern i al PSC a desistir del projecte del Hard Rock i ha advertit que la instal·lació del macrocasino "porta delinqüència, inseguretat i més problemes d'addicció".

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, Albiach ha insistit que el Hard Rock és "un desastre" i ha augurat que acabarà igual que la iniciativa dels Jocs Olímpics d'Hivern perquè "és un projecte fracassat".

Els comuns han repetit la seva exigència al Govern de tirar "a la paperera de la història" el Hard Rock com a condició per negociar el pressupost del 2024, un requisit que xoca amb el del PSC, que reclama que el projecte tiri endavant.

"Voldria fer una crida al PSC, que darrerament fa molta bandera de la seguretat. Analitzem, on hi ha grans casinos, quin és el nivell d'inseguretat, de problemes de convivència, de delinqüència, quines màfies hi ha al voltant d'aquests casinos", ha emfatitzat .

Sobre això, ha considerat que el Camp de Tarragona i Catalunya "mereixen molt més que ser un Las Vegas 'low cost'".

En ple debat pressupostari, Albiach ha reclamat al Govern que faci uns comptes "coherents": "No pots dir que són uns pressupostos per lluitar contra l'emergència climàtica i alhora voler instal·lar al Camp de Tarragona el casino més gran d'Europa, que sabem que ens porta delinqüència, inseguretat, més problemes d'addicció i consumeix tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants”.

La dirigent dels comuns ha explicat que estan esperant una reunió amb el Govern per calendaritzar l'aplicació de les mesures de l'acord de pressupostos del 2023 pendents d'executar i ha assenyalat que les seves prioritats per a la negociació dels propers comptes se centraran en l'àmbit de la salut, l'educació, la transició ecològica i l'habitatge.

En matèria educativa, Albiach ha posat damunt la taula la recuperació de la sisena hora lectiva a l'escola pública, així com la instauració de tres tardes a la setmana d'activitats extraescolars gratuïtes.