Salou reforça els sistemes de seguretat del Mercat Municipal

L'Ajuntament ha reforçat el sistema de seguretat del Mercat Municipal. Aquesta millora inclou la instal·lació d'una nova central d'alarmes i nous detectors d'intrusió. Els tècnics de seguretat ja han començat a implementar aquests canvis en punts estratègics del mercat per garantir un entorn més segur. Els treballs per reparar els danys causats - en el sostre - pels darrers robatoris, es van completar aquest dilluns, i han estat seguits per la instal·lació de nous elements de seguretat.

Segons el regidor de Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies, Sebastià Domínguez, aquestes mesures ja estaven planejades des de fa temps, però es feia necessari un estudi detallat abans de la seva implementació. Domínguez també ha transmès un missatge de tranquil·litat als paradistes, assegurant que l'Ajuntament aplicarà totes les mesures necessàries i que estarà al costat dels venedors.

A més, Domínguez ha recordat que els responsables del robatori anterior van ser identificats i detinguts gràcies a la investigació dels Mossos d'Esquadra i Policia Local, i es preveu un resultat similar en relació amb el darrer episodi. Aquestes mesures inclouen la substitució i reforç de càmeres de videovigilància i la instal·lació de més detectors de moviment en diversos espais

Per la seva banda, el regidor de Serveis Públics i Manteniment de la Ciutat, Xavier Montalà, ha explicat que els treballs per millorar encara més la seguretat no es limitaran al Mercat Municipal, sinó que s'estendran a altres edificis municipals.