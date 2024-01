L'escola Elisabeth de Salou inaugura quatre noves aules de batxillerat

L'Escola Elisabeth de Salou ha celebrat aquest matí una fita important en la seva història amb la inauguració de quatre noves aules, un pas més en l'ampliació d'un edifici que ha anat creixent al ritme del seu alumnat. Actualment, l'escola acull 1270 estudiants amb tres línies, des de l'Educació Infantil fins a Batxillerat. Aquesta expansió – la darrera fase de l’ampliació de la tercera línia – no només ha afegit espais físics com aules noves i blocs d'aula, sinó que ha reformat zones dedicades a l'ensenyament primari, secundari i de Batxillerat.

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Salou, Júlia Gómez, ha protagonitzat la cerimònia inaugural, destacant l'escola com a nucli d'excel·lència educativa i un espai on es fomenta el «coneixement, la creativitat i el lideratge» personal i social. A més d'inaugurar oficialment l'edifici, Gómez - que és mare d'exalumnes de l'escola - ha fet un recorregut per les noves instal·lacions, mostrant el seu suport al projecte i ha tingut paraules d'agraïment i elogi vers el director del centre, Enric Masià i tot l'equip directiu.

L'acte ha servit per reconèixer l'esforç col·lectiu de tota la comunitat escolar i els professionals que han fet possible aquesta transformació.

La regidora, amb un discurs emotiu, ha expressat el seu orgull personal i professional, recordant que més enllà de ser un conjunt d'aules, aquests espais representen «el futur, les esperances i els reptes» dels estudiants. L'objectiu és que aquestes aules serveixin com a lloc d'inspiració i motivació per l'alumnat, un espai on puguin trobar temps per explorar, aprendre, créixer i desenvolupar-se.

La inauguració d'aquestes noves aules a l'Escola Elisabeth de Salou simbolitza una aposta ferma per l'educació de qualitat i un compromís amb la preparació del jovent per als reptes del futur, tot celebrant els èxits del passat i «pensant en les generacions futures».