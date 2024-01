Les deixalles i cartrons s'acumulen a Torredembarra en el tercer dia de vaga dels treballadors del servei de la brossa

Les deixalles i cartrons s'acumulen a Torredembarra (Tarragonès) coincidint amb el dia de Reis i en el tercer dia de vaga dels treballadors del servei de la brossa. Des de primera hora del matí, els contenidors del municipi s'han anat omplint després de dos dies consecutius d'aturada de la recollida d'escombraries. De la vintena de persones que formen part de la plantilla, els serveis mínims estipulats marquen que només en treballi una per torn i s'encarregui de la recollida en punts essencials com centres de rehabilitació, el CAP o els carrers per on ha desfilat la cavalcada dels Reis. Amb aquesta acció, el sindicat CGT pretén reclamar millores laborals dels empleats de l'empresa Prezero i no descarta allargar la vaga en pròximes jornades.

La imatge amb què s'ha aixecat aquest matí Torredembarra és la de contenidors que es van omplint a mesura que avança el dia, després de dues jornades consecutives de vaga del servei de la recollida de brossa. El primer dia de vaga va ser l'1 de gener, seguit d'aquest divendres i aquest dissabte, coincidint amb la nit de la cavalcada dels Reis i el dia de Reis.

La tercera jornada d'aturada del servei de la brossa s'allargarà fins la mitjanit d'aquest dissabte. Pel que fa als serveis mínims, en una plantilla de vint treballadors s'ha estipulat que en treballarà un per cada torn en punts essencials per a la població com són centres de rehabilitació, la Fundació Badia i el centre d'atenció primària, així com els carrers per on ha desfilat la cavalcada de Reis.

Tot plegat, amb la voluntat de reclamar millores laborals per al conjunt de la plantilla. Entre altres mesures, els treballadors demanen corregir «errors» de les nòmines de cada mes i aconseguir un seguiment de la política de riscos laborals, en un context de «moltes deficiències» dins l'empresa. A la vegada, el delegat de personal del sindicat de la CGT, Juan Humanes, ha lamentat que no han aconseguit compensacions dels excessos de jornada sigui econòmicament o amb dies de descans abans d'acabar el 2023, una de les altres demandes dels empleats. D'altra banda, Humanes ha denunciat persecució sindical a una de les treballadores i representant sindical.

Segons Humanes, ni l'empresa ni el consistori s'han posat en contacte amb la plantilla i per això, no descarten allargar l'aturada en pròximes jornades. Es tracta d'una decisió que prendrà el comitè de vaga aquesta setmana, on també s'estudiarà l'afectació de l'acció.

Els serveis mínims s'estan complint

Fonts de l'Ajuntament han apuntat a l'ACN que els serveis mínims s'estan complint correctament, si bé recorden que molts dels veïns són conscients de la situació i opten per no llençar la brossa aquest dissabte o no deixar-la al carrer en cas d'utilitzar el servei del porta a porta.

El contracte amb l'empresa Prezero es va aprovar d'urgència el febrer de 2023, el qual es prolongarà fins que hi hagi una nova licitació. Està previst que la nova contractació tardi uns mesos a estar enllestida i mentrestant, l'Ajuntament n'està redactant els plecs.