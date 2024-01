Els treballadors del servei de recollida de la brossa de Torredembarra es manifesten per reclamar millores laborals

Els treballadors del servei de recollida d'escombraries de Torredembarra s'han manifestat aquest divendres davant l'Ajuntament per reclamar millores laborals. Els empleats fan aquest divendres i dissabte dues noves jornades de vaga, després de la que ja van fer el passat 1 de gener. Entre les peticions dels treballadors hi ha que se solucionin els "errors" en les nòmines, s'acabin els excessos d'hores en el calendari laboral anual i s'aturi la persecució sindical que denuncien que rep una companya.

També aquest divendres al matí hi ha hagut un acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya, a petició de la companyia, que no ha donat fruits i on, segons el comitè de vaga, Prezero ha intentat declarar com a il·legal l'aturada.

A les portes del consistori torrenc s'hi han reunit una quarantena de persones, entre treballadors, representants sindicals i veïns del municipi. La convocatòria ha anat a càrrec de la CGT, únic sindicat a l'empresa concessionària del servei. El seu delegat de personal, Juan Humanes, ha exposat que exigeixen "a l'Ajuntament que faci complir a l'empresa les condicions dels plecs, i a Prezero que compleixi amb les condicions dels treballadors".

Les demandes dels empleats són corregir els "errors reiterats" en les nòmines, els "excessos" de jornades o els incompliments en l'entrega de documentació als representants sindicals. Alhora, també denuncien "l'absència d'una actuació i seguiment" en matèria de prevenció i seguretat laboral i la persecució sindical d'una treballadora i representant sindical.

La vaga d'aquest divendres i dissabte farà que de les vint persones que hi ha en plantilla, tan sols una treballi fent les seves tasques, en compliment dels serveis mínims estipulats pel Departament de Treball, tal com ha concretat Humanes. "Després, si no aconseguim cap acord amb l'empresa, ens reunirem amb el comitè de vaga per veure quines són les pròximes accions a fer", ha detallat el representant sindical. Així mateix, s'ha mostrat obert a iniciar un diàleg amb Prezero per normalitzar la situació "quan vulguin". "Per part de l'empresa no tenim constància a dia d'avui que es vulgui entrevistar amb nosaltres", ha lamentat Humanes.

L'Ajuntament va aprovar d'urgència el contracte de la brossa amb Prezero el febrer del 2023, el qual es prolongarà fins que hi hagi una nova licitació. Des de l'equip de govern de Torredembarra han comentat que estan treballant en la redacció dels plecs de la nova contractació, que es preveu tardi uns mesos a estar enllestida.