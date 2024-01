Torredembarra ho té tot a punt per a l’arribada dels Reis d’Orient

En pocs dies els Reis d’Orient arribaran a Torredembarra i el municipi ja ho té tot a punt per a rebre’ls. Durant el dia d’avui tots aquells nens que encara no hagin lliurat la seva carta, podran entregar-la al patge reial de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 hores a la plaça Mossèn Joaquim Boronat, on estarà situada la carpa reial. Com cada any, el 5 de gener arriben SS.MM els Reis d’Orient a Torredembarra per portar regals a tots els nens de la Torre i, també, als grans. Així doncs, els Reis arribaran a les 17.15 hores amb vaixell al Port de Torredembarra, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Torredembarra, on es disposarà d’un espai reservat i acotat per a persones amb diversitat funcional. Des d’allí, s’enfilaran a les seves carrosses per passejar pels carrers principals (fent parada a Baix a Mar i a Clarà) fins a arribar a l’Ajuntament, on rebran les claus de la ciutat a càrrec de l’alcalde i la Corporació Municipal, per tal d’accedir a totes les cases de Torredembarra.