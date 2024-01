Desmantellen dos cultius interiors de marihuana a Constantí

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat aquest matí dos cultius interiors de marihuana a Constantí. El marc del dispositiu, han detingut dos homes de 24 i 39 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.

Els treballs d’investigació es van iniciar a finals del passat mes de desembre arran d’una informació rebuda sobre l’existència d’una possible plantació de marihuana en una nau del carrer Grècia del polígon industrial d’aquest municipi del Tarragonès. Les gestions posteriors de comprovació i investigació, van permetre confirmar una segona nau ubicada just al costat, amb un altre cultiu.

Tot i que les finestres estaven cobertes amb cartrons i altres elements, els investigadors van poder observar diversos conductes de ventilació d’on sortien fortes olors. Així mateix, aquestes naus eren les úniques de l’entorn que no presentaven cap activitat de tipus industrial.

De la seva banda, una empresa especialitzada va verificar una manipulació de la xarxa de distribució on s’hi havia enllaçat una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric des d’aquestes dues plantacions. La precarietat que presentava aquesta instal·lació va posar de manifest el perill i l’elevat risc d’incendi, motiu pel qual la companyia subministradora la va desmantellar completament.

D’aquesta manera doncs, l’elevat consum elèctric, les fortes olors i altres indicis, van motivar la sol·licitud de la corresponent autorització judicial d’entrada i perquisició, la qual s’ha dut a terme a primera hora d’aquest matí i ha confirmat l’existència de dues plantacions interiors de marihuana.

En aquest dispositiu de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona, els agents hi han trobat a l’interior més de 500 plantes de marihuana i els aparells, estris i elements necessaris per poder iniciar una producció continuada de collites anuals.

A més de desmantellar els cultius, s’han intervingut diversos telèfons mòbils i documentació que permetran completar la investigació i la possibilitat de determinar si hi ha més persones implicades en la posada en marxa d’aquestes plantacions, per la qual cosa no es descarten noves detencions.

Mentrestant està previst que els dos detinguts passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.