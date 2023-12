Desactivat el PLASEQTA per una fuita de butadiè a l'empresa Repsol Química del Morell

Protecció Civil ha desactivat el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA), que estava en fase d’alerta, després d'un incident a l'empresa Repsol Química, situada al Polígon Nord del Morell (Tarragonès). Els fets han tingut lloc a les 5.35 hores, quan s'ha detectat una fuita de butadiè a la línia de producció. L'incident s'ha notificat al Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT).

L'empresa ha col·laborat amb els bombers del parc químic i no s'han registrat persones ferides ni afectacions a l'entorn. Aquest és el segon cop en cinc dies que s’activa en situació d’alerta aquest pla d'emergència a l'àrea de Tarragona.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques.

Un cop s’ha buidat la canonada on hi havia el butadiè per part dels tècnics, la fuita ha finalitzat i la situació ha quedat totalment controlada. Segons Protecció Civils, els valors fora de la planta no han suposat cap risc per la població.

El Grup de Control Ambiental ha pres mesures a les rodalies de l’empresa i a zones pròximes. El GCA ha detectat valors negatius o amb presència del producte en quantitats molt baixes i molt per sota de llindars d’afectació, tant de toxicitat com d'inflamabilitat.

Els Bombers i l’empresa han informat a les 07.10 h. que la fuita estava localitzada i controlada. Les mesures de qualitat ambiental continuaven donant valors negatius i per això s’ha decidit desactivar el PLASEQTA passant a prealerta. A les 09.22 h. s’ha posat fi a l’incident.

El passat 26 de desembre un incendi en a l’empresa Salvat Logística SA, situada prop del Centre d'Intercanvi de Mercaderies (CIM) de Reus, va obligar a confinar el sector nord de La Canonja (Tarragonès). Protecció Civil va activar en alerta el PLASEQTA.