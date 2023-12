Els treballadors del servei de recollida de la brossa de Torredembarra convoquen tres dies de vaga

Els treballadors del servei de recollida de la brossa de Torredembarra (Tarragonès) estan cridats a la vaga el pròxim 1, 5 i 6 de gener. Denuncien "errors" en el pagament de les nòmines, així com la negativa de l'empresa Prezero, concessionària del servei, de negociar els excessos de jornades. Des de la secció sindical de la CGT també denuncien incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i la persecució sindical que pateix una de les empleades, a qui li han obert dos expedients. Els sindicalistes remarquen que no es tracta d'una qüestió econòmica sinó de seguretat i salut. "Donarem cobertura als serveis mínims, la resta la secundarem, afortunadament estem units", ha dit el delegat de personal de la concessionària, Juan Humanes.

El delegat sindical de personal de l'empresa Prezero a Torredembarra, Juan Humanes, ha lamentat la negativa de la direcció a negociar i ha assegurat que els treballadors estan oberts a dialogar després dels intents fallits d'arribar a un acord, a través de la mediació feta des de l'Ajuntament i des del Departament de Treball durant les últimes setmanes. Per ara, no hi ha prevista cap reunió amb la companyia per evitar les tres jornades de vaga de la setmana vinent.

Les demandes dels treballadors són corregir els "errors reiterats" en les nòmines, els "excessos" de jornades o els incompliments en l'entrega de documentació als representants sindicals. Alhora, també denuncien "l'absència d'una actuació i seguiment" en matèria de prevenció i seguretat laboral i la persecució sindical d'una treballadora i representant sindical, que està de baixa després de la primera sanció. "Creiem que no procedeixen els dos expedients disciplinaris oberts per fer les seves funcions laborals", ha manifestat Humanes.

Per la seva banda, el regidor de Residus i Neteja Viària del consistori de Torredembarra, Raúl García, ha explicat que han intentat fer de mediadors entre l'empresa i la plantilla per tal d'evitar la vaga. García ha defensat que no es podien posicionar en la incoació de l'expedient sancionador de l'empleada, un dels principals esculls del conflicte laboral. Ara, l'equip de govern resta a l'espera que s'estableixin els serveis mínims per part del Departament de Treball. "Són dies en què es recullen molts residus, tindrà una afectació, confiem que els serveis mínims ens garanteixin una salubritat mínima als carrers", ha dit l'edil.

L'Ajuntament va aprovar d'urgència el contracte de la brossa amb Prezero el febrer d'aquest any, el qual es prolongarà fins que hi hagi una nova licitació. En aquest sentit, García ha indicat que estan treballant en la redacció dels plecs de la nova contractació, la qual, sosté, encara tardarà uns mesos a estar enllestida.