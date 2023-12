Torredembarra crea el primer refugi climàtic a Cal Dània

L’Ajuntament de Torredembarra ha creat el primer refugi climàtic al municipi a Cal Dània. S’ha escollit aquest indret perquè és on es troben els horts ecològics per a gent gran que gestiona la Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament i que, pròximament, està previst que s’hi incorporin persones amb diversitat funcional quan els horts socials s’adjudiquin a entitats sense ànim de lucre.

Per adequar aquest espai i crear un refugi climàtic s’hi han plantat sis mèlies i quatre lledoners que s’han repartit per la zona d’esbarjo més propera a la barbacoa. A més, cap al final s’hi han plantat un seguit d’arbres fruiters, dues figueres, dos tarongers, tres cirerers, dos llimoners i dos nesprers. D’aquesta manera, es construiran zones d’ombra que «permeten mitigar l’anomenada illa de calor».

La regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, va explicar que aquesta actuació s’emmarca en tot un seguit d’accions previstes per a remodelar les instal·lacions municipals de Cal Dània. Amb el pressupost del 2024, es preveu homogeneïtzar el perímetre dels horts, instal·lar un desfibril·lador i dur a terme diverses reparacions. Muñoz també va destacar que els serveis municipals redactaran un pla integral de remodelació i que s’hi incorporaran peticions que han fet els mateixos usuaris dels horts en la recent reunió anual.

D’altra banda, des del consistori torrenc apunten que aquest projecte és una prova pilot, ja que mai s’ha instal·lat cap refugi climàtic d’aquestes característiques a Torredembarra. Alhora, matisen que, en cas que aquesta iniciativa a Cal Dània prosperi, s’estendria a altres localitzacions del municipi freqüentades per la població més vulnerable, com els infants o la gent gran, per exemple.