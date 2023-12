El Bikepark haurà de marxar de la Torre si no troba un nou terreny

El Bikepark Torredembarra haurà de canviar d’ubicació el 2025. Des de fa 15 anys l’entitat torrenca fundada per l’excampió de biketrial Àngel Batlle ha crescut en els terrenys situats a la carretera T-214, al costat del Cementiri municipal, però a finals de 2024 hauran de marxar per la construcció del nou CAP.

Els terrenys, de titularitat municipal, estaven pendents de la Generalitat per la construcció del nou centre. La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Torredembarra, Berta Castells va destacar a Diari Més que «aquesta situació és coneguda des de fa molt de temps, perquè el projecte estava pendent i, ara, es tirarà endavant el 2025».

Durant la bicicletada popular de Sant Esteve, el Bikepark va realitzar una protesta amb una pancarta que denunciava que «estem condemnats a mort, sense alternatives i sense futur». El president, Àngel Batlle, va destacar a Diari Més que «fem un esport de qualitat i reconegut per la Federació. Només ho han aconseguit cinc clubs a Catalunya. Fa 35 anys que porto el nom de Torredembarra pel món i l’entitat es troba en un punt àlgid, amb més de 200 socis d’arreu de la província. És una llàstima que això es perdi».

L’Ajuntament i l’entitat s’han reunit en diverses ocasions per buscar alternatives, però cap d’aquestes ha arribat a quallar. «No disposem de terrenys municipals de l’envergadura que es necessita dins de la zona esportiva. Intentarem ajudar per mantenir la base, però no podem fer més del que s’intenta legalment», va subratllar Castells. Batlle va assenyalar que mantenir unes instal·lacions Hors Catégorie, de màxim nivell, «requereixen espais amplis i no més reduïts com proposen», així que el futur presenta dues opcions. «Podem buscar un terreny privat, però és inviable a nivell econòmic. Això fa que l’única via sigui un futur en un altre municipi», va dir Batlle.

De moment, el 2024 el Bikepark es podrà mantenir en funcionament, mentre que l’entitat busca una alternativa que, a poc a poc, s’allunya de Torredembarra.