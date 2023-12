Salou inaugura la quarta edició d''Un paratge màgic'

La quarta edició d'Un paratge màgic ofereix als més petits la possibilitat de descobrir diversos personatges fantàstics, fer cagar el tió i conèixer de prop el carismàtic Pare Noel.

L´entrada a aquesta activitat és gratuïta i sense reserva prèvia, però amb aforament i existències de regals limitades. L'accés es clourà al públic mitja hora abans de la sessió. D'altra banda, el paratge màgic es podrà visitar, també, aquest dissabte, de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h; diumenge, dia 24, de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. I dilluns, dia de Nadal, de 10 a 13 h.

El paratge, que espera l'afluència d'unes 4.000 persones, ha rebut la visita de l'alcalde Pere Granados i de la regidora d'Infància, Noelia Izquierdo, entre altres regidors, que han fet un recorregut per l'interior de la Masia,

La regidora Izquierdo ha explicat que el Paratge Màgic és una posada en escena de diversos personatges típics del Nadal que narren històries i anècdotes per als nens, i els donen bons consells, com per exemple, sobre alimentació, tenint en compte que el tió ha de menjar molta fruita per oferir els regals.