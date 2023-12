PortAventura superarà les 3.000 habitacions en assumir la gestió del Hotel Dorada Palace

PortAventura World superarà les 3.000 habitacions per a allotjament que ofereix en sumar les 360 de l’hotel Dorada Palace, del qual assumirà la seua gestió, una xifra que preveu duplicar "en els propers anys", fins les 6.000 en total.

En un comunicat, aquest 'resort’ assenyala que Dorada Palace, ubicat a Salou i en el que invertirà uns 4 milions d’euros per a la seva reforma, serà el seu tercer hotel sota gestió, a sumar a l’hotel Vila-Centric (Vila-seca) i a l’hotel Pirámide (Salou).

"Aquesta última incorporació persegueix capturar un client de llarga estada enfocat al producte hoteler vacacional de sol i platja complementat amb tota l’oferta d’entreteniment de la qual disposa PortAventura World a través de paquets complets d’estada i diversió al 'resort", explica el grup.

La companyia indica també que aquests hotels sota gestió s’englobaran sota una nova marca, encara per anunciar, amb l’esmentada meta de duplicar el nombre d’habitacions gestionades.

"La companyia es fixa com a objectiu millorar l’atractiu de l’oferta hotelera a la zona utilitzant les capacitats de desenvolupament pròpies de PortAventura World per remodelar i actualitzar els hotels incorporats per captar un client de segment més prèmium", incideix.

El director general d’operacions i finances, Fernando Aldecoa, afegeix: "Amb aquesta nova operació, donem continuïtat a la nostra estratègia de diversificació i complementem la nostra oferta. El nostre objectiu és brindar als clients de la Costa Daurada l’oferta d’entreteniment i allotjament més completa i de qualitat".

En total, PortAventura World suma nou hotels, tots ells de 4 i 5 estrelles: sis d’ells propis i tres sota gestió.