La Torre Mirador al turó de la Talaia de Salou ja és visitable

El punt més alt de la Ruta dels Miradors de Salou, situat a la Talaia i conegut com a mirador número 42, ja és visitable i aquest matí ha comptat amb la visita de l'alcalde de Salou, Pere Granados, el subdelegat del govern Santiago Castellà, el director corporatiu de l'Autoritat Portuària, Joan Basora i diversos regidors. Aquesta imponent torre, amb forma de zigurat i una escala exterior, s'ha construït en el lloc on anteriorment s'alçava l'antic repetidor de TVE, que va ser el primer del Camp de Tarragona i es va inaugurar l'any 1962.

Santiago Castellà, subdelegat del Govern d'Espanya a Tarragona, ha elogiat l'excel·lent treball de Salou en la seva transició cap a una destinació turística ecològica, sostenible i intel·ligent, afirmant: «Avui és un dia per felicitar Salou». «Les iniciatives municipals es combinen amb fons i ajudes estatals per transformar la ciutat, conservant alhora la seva competitivitat econòmica i l'equilibri ambiental. Salou s'ha convertit en un model per a tot l'Estat en aquesta transició ecològica turística».

Per la seva banda, Joan Basora, director corporatiu del Port de Tarragona, ha recordat el compromís compartit entre l'Autoritat Portuària i l'Ajuntament de Salou, posant en relleu els projectes col·laboratius i les inversions destinades a la millora del territori. Joan Basora ha posat èmfasi en la inversió de 86.000 euros realitzada el 2022 i en la recuperació del Jaciment de la Cella, que contribueix a la sostenibilitat local.

L'alcalde Pere Granados, per la seva banda, ha remarcat que aquesta zona acull ara «un dels miradors més atractius perquè permet el gaudiment d'unes vistes espectaculars de tot el Camp de Tarragona i del litoral». La transformació de l'antic repetidor en aquesta nova estructura de fusta, una torre de 7 metres, ha mantingut les antigues lletres de TVE com a record.

Des del mirador, els visitants podran gaudir de vistes panoràmiques que abasten Salou, Cambrils i el Golf de Sant Jordi a l'oest, així com el Racó, la Pineda, Tarragona i la Badia del Francolí a l'est.