Nou obstacle pel tramvia: Salou estudia accions judicials si s’instal·la catenària al seu terme

El tramvia que connectarà el Camp de Tarragona tindrà alguns trams amb catenària entre Cambrils i Vila-seca per qüestions tècniques. Els trens necessitaran alimentació elèctrica aèria en algunes zones per completar els 15 quilòmetres previstos. Per això, Territori i els ajuntaments estan analitzant en quins punts s’instal·larà, amb la voluntat de prioritzar que siguin en àrees interurbanes.

Aquest és un dels punts que genera més controvèrsia, sobretot per una de les parts implicades: Salou. «Si el tramvia no queda absolutament integrat en el nucli urbà i ha de ser una altra barrera dintre del municipi, estudiarem qualsevol tipus d’acció, fins i tot la judicial, per oposar-nos-hi», expressa Pere Granados, l’alcalde de Salou. En aquest sentit, el batlle considera que «la Generalitat té uns compromisos amb Salou que no s’han complert i el primer que ha de fer és executar les seves obligacions».

Un mal necessari

Tot i això, des de Cambrils fonts municipals apunten que la catenària és un «mal necessari» per tirar endavant el projecte. «Estàvem informats d’aquest aspecte fa mesos i creiem que no és un impediment», expliquen les mateixes fonts. Per la seva banda, l’Ajuntament de Vila-seca descarta fer valoracions fins que no tingui més informació del projecte.

La primera fase del TramCamp, el nom que rep el projecte, connectarà Cambrils i Vila-seca, majoritàriament per l’antiga línia de ferrocarril. Actualment s’està enllestint el projecte constructiu, que està «molt avançat» i s’espera que estigui acabat a finals del primer trimestre del 2024, segons expliquen fonts del Departament de Territori de la Generalitat.

Precisament els trams sense catenària són els que estan portant més feina, segons han admès des de Territori. El principal inconvenient és que només amb les bateries dels trens no es podria fer tot el recorregut i, per tant, caldrà alimentació elèctrica.

Compra deserta

Un altre entrebanc que ha de superar el projecte és la compra dels trens. La primera licitació no es va completar perquè les dues ofertes no van ser satisfactòries.A principis d’any, es publicarà una nova licitació.

La Feat apunta que el cost «no té justificació»

«És un projecte faraònic». Així defineix el pla del TramCamp la Federació d’Autotransport de Tarragona. L’organisme creu que la relació entre el cost econòmic i el benefici en matèria de mobilitat «no té justificació». «No som una àrea densament poblada que necessiti sistemes de transport d’alta capacitat, sinó que ens manquen mitjans amb una alta freqüència i una baixa capacitat», explica Josep Lluís Aymat, director de la Feat.

La federació argumenta que no hi ha una única ciutat que englobi un gran volum de viatgers, sinó que el Camp de Tarragona és un territori amb una xarxa de «mobilitats creuades». «L’increment de l’ús de transport públic no és tant una qüestió relacionada amb crear grans infraestructures sinó amb fer una gestió correcta del que ja tenim», sentencia Aymat.

En contrapartida, la patronal proposa reservar en exclusiva els trams per on passarà el tramvia per al transport públic i d’emergències, concretament per autobusos. «És un projecte que es podria realitzar en poc temps», afegeix el director. D’altra banda, la federació critica que la compra de trens quedés deserta perquè «cap fabricant ho podia fer per aquest preu i acabarà sent molt més car».

En aquest sentit, Aymat considera que «s’està posant un gran volum de recursos per bellugar una quantitat de gent relativament petita», diu Aymat. Tot i això, la federació veu amb bons ulls el tramvia pel futur. «No creiem que sigui un mal projecte, però s’ha de fer quan toqui», rebla Aymat.