La Pobla de Mafumet s’endinsa aquesta setmana en els actes centrals del seu Nadal

Després de dues setmanes havent gaudit dels actes previs, els habitants de la Pobla de Mafumet es preparen ja per aprofitar al màxim el gruix de la programació nadalenca, que aquesta setmana i tot coincidint amb l’arribada de les vacances escolars, estrenarà alguns dels plats forts previstos en el programa d’actes.

Tot plegat arrencarà aquest proper dijous, amb l’obertura de la Fàbrica de joguines, el lloc d’on neix tota la màgia nadalenca i que, un any més, estarà ubicada a la carpa instal·lada al Parc del Bassal. Enguany i com a gran novetat, la Fàbrica obrirà portes als visitants amb una nova mecànica d’accés.

En el moment d’adquirir la invitació, caldrà reservar franja horària de matí o de tarda i l’entrada només serà vàlida per al dia i franja escollits. Així mateix, serà obligatori presentar l’entrada en el moment d’accedir al recinte i no serà possible accedir-hi sense invitació. D’altra banda, es recomana acudir-hi amb suficient antelació, ja que l’activitat tancarà puntualment a les 14 i les 20 h, encara que hi hagi gent fent cua, si bé l’organització tancarà la cua amb antelació per evitar esperes innecessàries.

La Fàbrica de joguines obrirà portes en doble sessió de matí i tarda del 21 al 24 i del 27 al 30 de desembre, i del 2 al 4 de gener, excepte el dia 24, quan ho farà només al matí. A més, els dies 21 i 22 de desembre l’accés serà exclusiu per a persones empadronades al municipi pobletà.

L’altre gran acte nadalenc que tindrà lloc a la Pobla durant els propers dies és el Parc infantil de Nadal, amb accés gratuït per a tothom i que obrirà portes en doble sessió de matí i tarda del 21 al 24 i del 27 al 30 de desembre, i del 2 al 4 de gener. Estarà ubicat a l’interior i exterior del Pavelló municipal i presentarà diferents atractius per a infants i joves, com ara diferents inflables, zona Play Station, el futbolí humà, rocòdrom i tirolina o karts ecològics, entre altres opcions de lleure.

Ambdues propostes són els principals atractius d’una setmana que també comptarà amb la recepció del Pare Noel, qui recollirà les cartes dels infants del 21 al 24 de desembre (de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h, el dia 24 només al matí) en un acte que tindrà lloc a la Carpa dels Jardins del Pavelló i durant el qual tots els infants s’enduran una fotografia de record i un barret del Pare Noel.

La programació nadalenca d’aquesta setmana es veurà completada divendres amb la sessió nadalenca dels Clubs de lectura infantils (de 17 a 20 h a la Biblioteca) i amb el Taller de l’Hora del conte ‘Plega i desplega el Nadal’ (17.30 h, Biblioteca); mentre que dissabte serà el torn per a l’App Experience Rute ‘La llegenda d’en Cacus’ (de 12 a 14 h), una activitat gratuïta i amb inscripció prèvia fins dimecres a l’Ajuntament, que permetrà als seus participants descobrir racons i fets sobre la Pobla en l’entorn d’un joc que té lloc pel municipi. Ja a la nit, Flamenco Azabache oferirà l’espectacle de flamenc i teatre ‘Azabache en Navidad’, mentre que diumenge les famílies pobletanes estan convidades a participar de la Missa del Pollet (19.30 h, Església).

Solidaritat amb la Marató

D’altra banda, entre els actes celebrats aquest darrer cap de setmana destaquen les tres propostes que el municipi i les entitats locals dediquen, any rere any, a col·laborar amb la Marató de TV3. En aquesta ocasió i a través de la seva participació en els diferents actes organitzats, els pobletans han aconseguit recaptar més de 3.000 euros, gràcies a la massiva assistència registrada en actes com el concert de Mariona Escoda, que va delectar el nombrós públic assistent amb el concert de cloenda de la gira del seu disc ‘D’una altra manera’; el Festival de Nadal de patinatge, organitzat pel Club Patí la Pobla i el Bingo solidari, organitzat per la Llar de Jubilats i Pensionistes.

Amb tot, cal recordar que l’aportació pobletana a la causa de la Marató serà superior, tota vegada que el municipi encara ha de celebrar dos actes més amb aquest rerefons solidari. Es tracta de les dues representacions de l’obra ‘Els Pastorets’ que La Corriola Teatre oferirà els dies 26 i 30 de desembre (19 i 19.30 h, respectivament), amb entrades per només 3 euros disponibles a www.lacorriolateatre.com.