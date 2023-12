El Nadal ja il·lumina els carrers de Constantí

Els carrers de Constantí ja viuen plenament l’ambient i l’esperit nadalenc després de la tradicional encesa de llums de Nadal que es va fer el passat divendres 15 desembre, marcant l’inici de les festes nadalenques al municipi. Un any més, la Plaça de les Escoles Velles va ser l’escenari principal d’aquesta encesa de llums, amb la simbòlica il·luminació d’un gran arbre de Nadal i altres elements decoratius al bell mig de la plaça, com una gran bola de llums colors.

L'acte va anar acompanyat d'un gran espectacle de màgia adreçat a tota la família: “La màgia de Giocattolo”. A més, es va poder descobrir la decoració que un any més han elaborat el Centre de Dia i la Llar d’Infants, a la mateixa plaça.

D'aquesta manera es va donar el tret de sortida oficial a la programació de Nadal a Constantí, que aquest any inclou més de 40 propostes organitzades des de l'Ajuntament així com també per part de les diverses entitats i associacions del municipi. Els actes continuaran aquest dilluns 18 de desembre amb una de les gran novetats d’aquest any pel que fa a la decoració als carrers: la inauguració, a la Plaça de l’Església, d’un gran arbre de Nadal de més de 6 metres d’alçada fet amb ganxet per diverses associacions de dones del municipi

Entre les propostes nadalenques d’aquest any destaca la recuperació del Concurs Fotògrafic d’Instagram organitzat amb la col·laboració de l'àrea social del Centre d'Esports Constantí i la Unió de Botiguers, i que premiarà les millors fotografies de temàtica nadalenca que es pengin a Instagram amb el hashtag #nadal2023constanti

Una altra novetat d’aquest any és l’exposició “El Nadal dels nens” que es pot veure des del dia 13 de desembre i durant totes les festes nadalenques a la plaça de les Escoles Velles, amb dibuixos sobre el Nadal realitzats pels alumnes de les escoles del municipi.