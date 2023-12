ERC retreu al PSC que condicioni la negociació pressupostària al Hard Rock i «obviï» millores en educació o salut

La portaveu d'ERC Raquel Sans ha retret al PSC que posi com a "gran requisit" desencallar el projecte recreatiu que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès a canvi de negociar els pressupostos del 2024 i "obviï" inversions en educació o salut. "Sorprèn que posi el focus en aquestes qüestions i no en l'informe PISA o la sequera", ha criticat aquest dilluns en roda de premsa.

Els socialistes han insistit al Govern que no pactaran els comptes de l'any vinent si no resol els tres grans projectes que van facilitar els vots del PSC als de 2023: el Hard Rock, el perllongament de la carretera B-40 al Vallès Occidental i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sans, però, ha defensat que el complex de Hard Rock està pendent de l'aprovació del pla director urbanístic (PDU) i, per tant, està encallat per un "tema administratiu".

Preguntada per si preveuen presentar esmenes a la llei d'amnistia que el PSOE ha registrat al Congrés dels Diputats, ha explicat que estan "oberts" a fer-ho per "protegir aquesta llei" del que consideren una "ofensiva judicial brutal". "No vol dir que haguem de presentar esmenes, però no tanquem aquesta porta", ha avisat.