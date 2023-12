Absoltes les dues activistes encausades pels piquets contra la seu de Vox a Tarragona el 8-M de 2021

Cartell reivindicatiu i persones que s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Tarragona per donar suport a les dues activistes feministes encausades per accions fetes en el marc del 8-M.ACN

Absoltes les dues activistes investigades per les accions fetes en el marc del 8-M de 2021, en les quals es van produir desperfectes a la seu de Vox de Tarragona. El partit d'extrema dreta no ha comparegut en la declaració que s'ha fet aquest dilluns al jutjat d'instrucció número 1 de l'Audiència. Segons el seu advocat, les feministes estaven acusades d'un delicte de danys. Una quarantena de persones s'han concentrat aquest matí a les portes dels jutjats per donar-los-hi suport i n'han demanat l'absolució. "Estem aquí, per dir un cop més, que plantem cara a l'extrema dreta i a tot el sistema judicial que persegueix aquelles que estem lluitant i organitzades per fer un món millor", ha dit l'Olga Muntadas, membre del grup de suport.

Els concentrats, que no han volgut que es gravessin ni fotografiessin les seves cares, han organitzat un esmorzar a les portes de l'audiència tarragonina per denunciar les accions judicials de Vox. "L'extrema dreta és un moviment reaccionari contra els avenços de la lluita feminista, que ens ataca pel fet de ser dones i persones dissidents", ha afegit Muntadas, qui també ha assegurat que els Mossos d'Esquadra van identificar i "intimidar" disset dones durant la vaga general feminista de l'any 2021.