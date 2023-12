Comencen els treballs de reconstrucció del cordó dunar per protegir el parc de Voramar d'Altafulla

Imatge dels treballs per reconstruir el cordó dunar del parc de Voramar d'Altafulla.ACN

L'Ajuntament d’Altafulla ha començat aquest dilluns els treballs per reconstruir el cordó dunar del parc de Voramar del municipi. El temporal de l'abril passat, va trencar-lo i s'hi ha acumulat sorra, ja que no s'hi ha intervingut fins ara. L'actuació consistirà a retornar aquesta sorra cap a la platja, perimetrar l'espai i plantar-hi espècies autòctones.

La plantació es farà un cop passin les festes de Nadal. A més, aquest cordó s'ampliarà des del final del passeig fins al parc. La duna que es crearà servirà per resistir davant de l’onatge i també per generar un reservori de sorra per a la platja del passeig de Botigues de Mar, que és la zona amb més problemes quan es produeixen temporals.