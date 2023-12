Els narcotraficants detinguts a Altafulla dimecres ajudaven a altres organitzacions a entrar haixix

Es va intervenir una arma curta tipus pistola amb número de sèrie esborrat, perfectament municionada per ser utilitzada de manera immediataGC

La Guàrdia Civil ha donat per finalitzada una llarga investigació sobre 3.410 quilos d’haixix intervinguts a la platja de La Mora de Tarragona l'octubre de l'any passat i que dimecres va acabar amb sis detinguts a Altafulla. Els investigadors han descobert que la banda, a més de traficar amb droga ajudava altres organitzacions a introduir la droga a la costa mediterrània. Arran del material i informació que es tenia des de la intervenció, així com de tot el que els investigadors han recopilat l’últim any, a primeres hores del matí de dimecres, un ampli dispositiu d'agents de diverses unitats van fer tres escorcolls a Altafulla (Tarragonès), dos al nucli i un al barri marítim, amb sis detencions, i un escorcoll a Múrcia, amb una detenció.

El domicili de Múrcia és una finca que pel que sembla era utilitzada com a “guarderia”, lloc on les organitzacions traslladen la droga després del desembarcament fins a la distribució posterior. La persona detinguda a la finca de Múrcia, va ser trobada amagada en un ‘zulo’ de grans dimensions, ocult darrere d'una llibreria.

Segons els indicis recopilats, els detinguts, a més de dur a terme altres activitats relacionades amb el tràfic de drogues, col·laboraven amb diverses organitzacions criminals proporcionant “suport logístic” per introduir grans quantitats d'haixix a l’Estat, per mitjà d'embarcacions d'alta velocitat, ‘narcollanxes’, que transporten la droga des del nord d’Àfrica fins a la costa mediterrània.

A aquestes set persones detingudes, se les relaciona amb l'intent d'entrada dels 3.410 quilos d'haixix, que el grup investigador va interceptar el novembre de 2022 a la platja de La Mora i se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. Així mateix, es va intervenir una pistola amb el número de sèrie esborrat, perfectament municionada per ser utilitzada de manera immediata, una carrabina d'aire comprimit, un aparell de detecció de freqüències professional, un GPS, nombrós material informàtic i de telefonia i 13.055 euros en metàl·lic.

