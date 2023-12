El Hard Rock segueix encallant les converses pels pressupostos en una nova reunió entre Govern i comuns

El Hard Rock segueix sent un dels principals esculls en les converses entre els comuns i el Govern per acordar uns nous pressupostos del 2024. En una nova reunió amb l'executiu, la segona, En Comú Podem els ha traslladat que si s'acaba executant el projecte, ells no donaran suport als comptes per a l'any vinent. Durant la trobada el portaveu d'economia dels comuns, Joan Carles Gallego, ha lamentat que el Govern "no tingui res millor oferir" als ciutadans del Camp de Tarragona en l'àmbit de la promoció econòmica i ha denunciat que se segueixi apostant "per un model que ja s'ha demostrat caduc i precari i que no només empobreix sinó que és pràcticament un atemptat ecològic".

Durant la reunió Gallego també els ha recriminat els "incompliments" del pacte del 2023, posant especial èmfasi en salut, habitatge i planificació ecològica.