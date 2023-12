Gaietà Jové, nou president de l’Executiva Comarcal d’ERC al Tarragonès

El Congrés Comarcal d'ERC al Tarragonès va avalar la nova Executiva Comarcal del partit que estarà encapçalada pel tarragoní Gaietà Jové. El nou president estarà acompanyat per un equip paritari amb gent de diverses Seccions Locals d'arreu de la comarca del Tarragonès.

La candidatura de Jové es va imposar per 53 vots favorables a l'altra llista presentada, encapçalada per la salouenca i fins ara presidenta de la Secció Comarcal, Virgínia Martínez i Torres, que va obtenir 52 vots. Després de la votació ajustada el nou president comarcal va expressar que "fa goig veure una assemblea comarcal amb la participació de més de 100 militants. El debat enforteix i fa reviure el partit, amb el congrés d'avui ERC en surt reforçada en l'àmbit comarcal".

Després del Congrés Comarcal, celebrat a Puigdelfí el passat dilluns 11 de desembre al vespre, un dels objectius que es fixa el nou equip és teixir xarxa arreu de la comarca. Jové destaca que "hem de sumar i engrandir l'equip, com més veus i punts de vista puguem aportar, més forts serem per remar tots a una a favor del Tarragonès, el partit i del conjunt de tota la ciutadania".

El nou equip ja treballa per desenvolupar els objectius marcats per aquest mandat. "Volem ser una executiva pròxima amb les Seccions Locals d'arreu de la comarca; volem incrementar la presència institucional; fer-nos més presents en el teixit social; hem de participar en els grans debats que ens afecten com a territori; aportar des del Tarragonès els grans reptes socials i de país; i finalment, millorar i enfortir la coordinació amb el Jovent Republicà de la comarca perquè el partit sigui més present entre el jovent", ha detallat Jové.

Qui és Gaietà Jové?

(1955, Bell-lloc d’Urgell). Tarragoní des de 1962. Va estudiar a La Salle de Tarragona i va cursar estudis en diferents especialitats informàtiques al Centre de Formació IBM. Ha sigut informàtic a Caixa Tarragona i membre del consell d’administració de la mateixa entitat. També va ser secretari del sindicat SEC.

Ha estat vocal de l’Associació de Veïns de Cala Romana. Patró de la fundació Topromi, voluntari del Banc d’Aliments i és soci d’ACNUR. És casteller de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

Simpatitzant d'ERC des de 1981 i militant des de 2003. És un apassionat del món de la moto, del senderisme, de viatjar, de la jardineria, la lectura i la música.

La nova Executiva Comarcal del Tarragonès

Gaietà Jové - President

Gemma Fustè - Secretaria general

Carme Mas - Secretaria Organització

Sergi Moncunill - Secretaria Finances

Nuria Buira - Secretaria Comunicació

Dani Mallafré - Secretaria Política Municipal

Nuria Batet - Secretaria Feminismes

Alex Cañas - Secretaria de Transició Ecològica

Neus Roig - Secretaria de Ciutadania

Lluis Navarro - Vocal