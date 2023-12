L’Alberg d’Altafulla acollirà a partir del proper dilluns, 18 de desembre, un grup de divuit menors no acompanyats. Es tracta d’un Pla de segona acollida, cosa que vol dir que des de la seva arribada al país aquests joves ja han estat en altres centres. El d’Altafulla adopta el nom de Vela -la denominació d’aquests espais s’inspira en una constel·lació. Els primers cinc menors arribaran el dilluns i la resta de forma gradual durant la setmana amb la previsió que divendres ja hi siguin tots.

Un equip de 16 de tècnics del Consell Comarcal del Tarragonès atendrà aquesta menors. Des del dia següent a la seva arribada, els joves iniciaran ,amb el suport tècnic del Servei d’Acollida del Consell Comarcal del Tarragonès, un curs integral de 150 hores, que inclou alfabetització, català, coneixement de l’entorn i accés al mercat laboral. També comptaran amb traductors de francès i anglès. El realitzaran durant els matins de dilluns a divendres de 10 a 12:30 hores.

També comptaran amb dinamitzadors esportius amb l’objectiu no només d’esbargir-se sinó d’adoptar hàbits saludables. Les activitats esportives les portaran a terme, entre altres espais, a les instal·lacions de l’Institut de Secundària, fora d’hores lectives. «L’Ajuntament oferirà recursos a través de l’Escola d’Adults i també farem una crida a entitats del municipi», afirma la regidora de Benestar Social, Eva Martínez

Els joves són nascuts entre els anys 2006 i 2007 i procedeixen del Marroc, Senegal, Gàmbia, Guinea i Algèria. Tots seran empadronats a Altafulla i rebran assistència sanitària des de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Torredembarra. «Aquests nois seran uns habitants més del municipi i rebran l’atenció sanitària que precisin», explica Martínez, que ha apuntat que els joves també faran activitats com visites turístiques a Altafulla per conèixer el seu nou entorn o sortides a Barcelona o Port Aventura.

«L’objectiu del treball que farem durant aquests propers mesos és que els joves desenvolupin un pla d’autonomia que els permeti anar a viure de forma independent i estudiar i/o trobar un lloc de treball», explica el director del Centre Vela, Antonio Garrido, que informa que els joves aniran sempre acompanyats d’un educador quan surtin del centre, un espai on sempre hi haurà dos o tres educadors amb els menors.

Preparatius

Durant aquesta setmana hi ha hagut un treball de tots els agents implicats en l’acollida d’aquests joves. Dimecres passat hi va haver una reunió amb els tècnics del Pla de segona acollida de menors no acompanyats. Hi eren representants del Consell Comarcal del Tarragonès, Consell Esportiu del Tarragonès, la Fundació Gentis, Intress, el CAP Torredembarra i també el cap de la policia Local d'Altafulla, Jordi Gil. Aquest divendres, s’ha realitzat un Consell Sectorial de Benestar Social obert a la ciutadania per donar informació i resoldre dubtes sobre el pla d’acollida.