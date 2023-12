Mor Josep Maria Jujol, fill del prestigiós arquitecte modernista

Josep Maria Jujol, fill del reconegut arquitecte modernista, ha mort avui als 89 anys. Jujol júnior, nom pel qual se’l coneixia, va residir als Pallaresos, municipi que ahir va onejar les banderes a mig pal en senyal de dol.

Historiador de professió, Jujol exercia de director de l’Arxiu Jujol, dedicat al seu pare, autor de grans obres com el Teatre Metropol i considerat una icona del modernisme a Catalunya. L’Ajuntament dels Pallaresos va lamentar ahir la mort de l’historiador: «Amb profunda tristor hem rebut la notícia del traspàs de Josep Maria Jujol Jr., una pèrdua que ens ha commogut profundament». Des del consistori destacaven que «va formar part d’una família que va deixar una empremta inesborrable en el món de l’arquitectura i l’art. La dedicació, talent i contribució, així com la seva enriquidora presència en l’àmbit cultural, van deixar un impacte perdurable».

Alhora afegien que «la seva partida és una pèrdua per a la seva família i éssers estimats i per a la comunitat artística i arquitectònica, on el seu llegat perdurarà com a testimoni de la seva brillantor i passió per l’art. En aquests moments de dolor, estem units en el record i la celebració de la vida de Jujol Jr. Els seus èxits, la seva creativitat i el seu llegat romandran com a inspiració per a les generacions futures».