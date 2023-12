Salou prepara un Nadal amb protagonisme per a les activitats familiars

El Nadal i els Reis Mags omplen cada racó de Salou amb la seva màgia, contagiant la il·lusió, tant als més petits com als adults. Gràcies a la coordinació de diverses regidories, la ciutat ha programat un ventall d'activitats i iniciatives per gaudir en família, durant aquestes festes.

Del 5 de desembre al 5 de gener, els menors d'edats entre 3 i 16 anys poden participar en la Gimcana del Pessebre Amagat, organitzada per la regidoria de Comerç. L'objectiu és trobar 14 figures de pessebre i 6 tions als aparadors dels establiments participants, amb un sorteig de vals de compra valorats en 50 euros, previst per al 9 de gener.

La música també estarà present als carrers de Salou. El 16 i 22 de desembre, de 10.30 a 13.30 h, els personatges Disney recorreran els principals carrers de la ciutat, i el 21 de desembre, de 10.30 a 13.30 h, el Bosc Encantat portarà la seva màgia. A més, el 22 de desembre, coincidint amb la loteria de Nadal, el Pare Noel i els seus ajudants passejaran des de la plaça Carrilet, visitant els carrers més comercials, amb gran animació.

El Tió de Nadal també tindrà un lloc destacat en les tradicions nadalenques de la ciutat. El 16 de desembre, de 10.30 a 13.30 h, a la plaça del Mercat Municipal, i el 22 de desembre en el mateix horari al nucli antic, nens i adults podran gaudir d'aquesta mística tradició. Es recorda que els nens de 0 a 12 anys han de recollir un tiquet als establiments participants per poder-hi participar.

Les nadales interpretades per les corals escolars enriquiran l'ambient nadalenc, amb una programació que cal seguir per no perdre detall de les activitats culturals. El 15 de desembre, a les 17.00 h, a l'Espai d'Infància de l'Estació del Carrilet, hi haurà un conta contes a càrrec de "Vivim del Cuentu", amb aforament limitat. El mateix dia, de 18.30 a 20.00 h, hi haurà una cantada de nadales pels carrers, a càrrec del Coro Vasco Ama-lur i la Coral Eixàrcia.

A més, el 20 de desembre a les 20:00, es podrà gaudir d'un concert de Nadal a l'Església Santa Maria del Mar, després d'assistir a les representacions del VIII Pessebre Vivent de l'Església Protestant de Salou, amb un donatiu de 2 euros. El 22 de desembre, l'alcalde Pere Granados i la Corporació municipal oferiran una felicitació i la degustació del tradicional brou de Nadal a la Masia Catalana a les 12:00 h, acompanyats del Cor Duorum de l'EMMS dirigit per la professora Mireia Sánchez. Continuant amb la programació nadalenca a Salou, el municipi ofereix una àmplia varietat d'activitats per a tots els gustos i edats.

El Parc de Nadal, organitzat per l'espai Xic'S, estarà obert del 27 de desembre, al 5 de gener al Pavelló Salou Centre, oferint inflables, atraccions de fira, música, tallers, aventura i esports, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. El parc romandrà tancat els dies 1 i 5 de gener. A les 18.00 h, cada dia, els assistents podran gaudir de les cançons de les mascotes del Club Xic's: el Rocky, la Confetina i el Pirata Dragut.

Per als amants de la dansa, el 23 de desembre a les 18.00 h, les escoles de dansa de Salou exhibiran els seus millors balls al Teatre Auditori de Salou. A la mateixa hora, hi haurà una actuació dels Atabaladors de Salou i del Pepot, amb sortida des de la plaça de la Pau i recorregut per diversos carrers, comptant amb la col·laboració de l'Associació Cultural Tresmall.

El 28 de desembre, a l'Espai d'Infància del Carrilet, a les 18.00 h, es representarà el 'Kolobok', a càrrec de l'Associació Centro de Lengua y Cultura Rusa Dostoievski, destinat a nens/es d'entre 3 i 6 anys. El 29 de desembre i el 3 de gener, al pavelló Salou Centre, de 20.30 a 22.30 h, els joves, a partir de 12 anys, podran adquirir les seves entrades pel Parc Jove, amb un preu de 3 euros, i 2 euros per als posseïdors del carnet jove de la Masia Tous.

El 30 de desembre estarà reservat per a la comèdia, amb l'obra 'Tot l'any pot ser Nadal' de l'artista Joan Pera, al TAS, a les 22.00 h. Les entrades tenen un cost de 20 euros a la taquilla i 18 euros si es compren amb antelació.

Per donar la benvinguda al Nou Any, el 31 de desembre, el Pavelló de Salou Centre obrirà les portes a les 00:30, amb una entrada de 5 euros, destinant la recaptació a una entitat benèfica.

El 2 de gener, els patges reials estaran a la Torre Vella de les 17.00 a les 20.00 h per rebre les cartes dels nens i nenes. El 3 de gener, a la Biblioteca Municipal de Salou, es farà un taller a les 11.00 h, per aprendre a embolicar llibres de manera vistosa i original.

La JONC tornarà al Teatre Auditori de Salou el dia 4 de gener a les 19.00 h, amb una entrada de 5 euros. Aquesta cita s'ha convertit en un clàssic del Nadal a la capital de la Costa Daurada.

Per acabar les festes de manera espectacular i màgica, els Reis Mags d'Orient arribaran al port de Salou el 5 de gener a les 18.00 h. A les 19.00 h, l'alcalde Pere Granados els lliurarà les claus de la ciutat, i a les 19.30 h començarà la cavalcada, que recorrerà des de l'Espigó del Moll, fins a la Torre Vella, on els Reis Mags lliuraran els regals als més petits.

Aquestes són només algunes de les moltes activitats programades per aquest Nadal a Salou.

Per a més informació, es pot contactar la regidoria de Festes al telèfon 977 309 215. Amb totes aquestes propostes, Salou es prepara per oferir un Nadal ple d'il·lusió i diversió per a tothom.