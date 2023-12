Torredembarra rep una subvenció per a adquirir una furgoneta elèctrica

Imatge de la furgoneta elèctrica adquirida per l'Ajuntament de Torredembarra.Ajuntament de Torredembarra

L’Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de 9.000 € per a l’adquisició d’una furgoneta elèctrica per a les tasques que desenvolupa la Regidoria de Sostenibilitat.

L’adquisició de la furgoneta es va dur a terme a través del sistema d’adquisició centralitzada per als ens locals de l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català per al Desenvolupament Local, per un import total de 42.468,58 €.

La subvenció atorgada forma part del Programa MOVES III d’incentius a la mobilitat elèctrica i pretén promoure l’electrificació de la mobilitat i impulsar la indústria i el sector empresarial associat.

L’Institut Català d’Energia és un organisme del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el programa d’ajuts està finançat pel fons de recuperació Next Generation EU.