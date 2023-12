La vallenca Mariona Escoda -guanyadora de la primera edició d’Eufòria (TV3)- serà l’encarregada de protagonitzar l’acte central d’entre aquells que la Pobla de Mafumet dedicarà a col·laborar amb la Marató de TV3. Ho farà aquest proper dissabte (19 h, Casal Cultural), amb un concert que serà també la cloenda a la gira del seu segon treball discogràfic, ‘D’una altra manera’.

D’aquesta manera, Escoda s’afegeix a la llarga llista d’artistes que, en època nadalenca, han actuat a la Pobla de Mafumet amb rerefons solidari, ja que l’Ajuntament ha destinat tota la seva recaptació a col·laborar amb la Marató. Entre altres, el públic pobletà ha gaudit en directe dels concerts de Chenoa (2014), David DeMaría (2017), El Pot Petit i Dàmaris Gelabert (2020), Los Secretos (2021), The Penguins amb ‘Reggae Per Xics’ (2021) o Els Pets (2022). A més, també han passat per la Pobla grans noms de l’humor català, com José Corbacho (2016), Santi Millán i Javi Sancho (2018) o Edu Soto (2019).

Ara serà el torn de Mariona Escoda, en una proposta musical que permetrà al públic assistent gaudir d’un repertori amb aires de pop, cançó d’autor i, fins i tot, rock, en què l’artista busca reivindicar-se. Les entrades solidàries amb la Marató (10 €). D’altra banda, la programació nadalenca de la Pobla associada a la Marató inclou també altres propostes com són el Festival de Nadal de patinatge, organitzat pel Club Patí la Pobla i que tindrà lloc aquest proper dissabte (11.30 h, Pavelló), amb un preu d’entrada de 2 euros.

L’endemà diumenge arribarà un dels grans clàssics del Nadal pobletà, com és el Bingo solidari. Serà a partir de les 18 h, al Casal de la Gent Gran i, com sempre, estarà obert a la participació de tothom. Finalment, la representació teatral de l’obra ‘Els Pastorets’, a càrrec de la Corriola Teatre, tancarà la programació nadalenca que la Pobla dedica a col·laborar amb la Marató. La clàssica lluita entre el Bé i el Mal serà representada els dies 26 i 30 de desembre (19 i 19.30 h, respectivament), amb entrades per només 3 euros disponibles a www.lacorriolateatre.com.

Finalitzat el cap de setmana dedicat a la Marató i tot coincidint amb l’inici de les vacances escolars, l’activitat nadalenca a la Pobla es centrarà en les propostes destinades al públic infantil: la recepció al Pare Noel i a l’Emissari Reial (del 21 al 24 i del 27 al 30 de desembre, respectivament); el Parc infantil de Nadal, que obrirà portes en doble sessió de matí i tarda del 21 al 24 i del 27 al 30 de desembre, i del 2 al 4 de gener; la 25a edició del Torneig de Nadal Dow de futbol base (27 de desembre), que un any més inclourà la campanya de recollida solidària de joguines per als infants ingressats a l’Hospital Joan XXIII; el Caga Tió (25 de desembre, 12 h) i moltes altres propostes serviran per oferir espais de lleure de qualitat per a les famílies pobletanes.

Un altre dels imprescindibles nadalencs a la Pobla és la Fàbrica de joguines, el lloc d’on neix tota la màgia nadalenca i que, un any més, estarà ubicada a la carpa instal·lada al Parc del Bassal. Enguany i com a gran novetat, la Fàbrica obrirà portes als visitants amb una nova mecànica d’accés. Així, tota persona interessada a conèixer-la haurà de reservar la seva entrada gratuïta a través del portal Koobin, aquí.

Aquest mateix portal servirà per adquirir les entrades o invitacions per al concert de Nadal amb In Crescendo (29 de desembre); l’espectacle teatral ‘Alicia en el musical de las maravillas’ (5 de gener; 5 euros); o la tan esperada Cavalcada i recepció als Reis Mags de l’Orient (5 de gener).