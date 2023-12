L’Ajuntament de Roda de Berà retira els contenidors de poda per evitar-ne el mal ús

L’Ajuntament de Roda de Berà retirarà els 33 contenidors de restes vegetals repartits pel municipi a partir de l’any vinent. El consistori ha decidit reorganitzar el servei per optimitzar recursos i evitar l’ús indegut que una part de la ciutadania i empreses de jardineria estaven fent del servei. Aquest mal ús ha provocat un sobrecost molt elevat per a les arques municipals que no es vol revertir en la ciutadania, segons explica el govern municipal.

Es trasllada a la deixalleria

El servei es traslladarà a la deixalleria, on a partir d’ara se centralitzarà la recollida de les restes vegetals. La ciutadania tindrà dues opcions, podrà continuar abocant les petites restes vegetals, no llenyoses, al contenidor marró, el d’orgànica. Per a la resta, s’hauran de portar a la Deixalleria, on els ciutadans aconseguiran amb cada aportació de més de cinc quilos nous segells al seu Passaport Verd, amb el qual podran arribar a assolir fins a un 10% de bonificació en la taxa de la recollida de la brossa de l’any 2025.

Per la seva part, els petits industrials de la jardineria podran continuar dipositant les restes vegetals derivades de les seves tasques a la Deixalleria, fins a 200 quilos al dia, o bé portar-les a plantes autoritzades.

A més, l’Ajuntament de Roda de Berà adverteix que, a través de l’inspector de la via pública, vigilarà que la ciutadania o les empreses no continuïn abocant residus allà on hi havia fins ara les caixes metàl·liques. Fer-ho comportarà sancions de fins a 750 euros.