El Centre de dia Marinada de Roda presenta una obra teatral nadalenca interpretada per gent gran

S'apropa Nadal i el Centre de dia per a gent gran Marinada de Roda de Berà es prepara per gaudir d'una tarda de teatre nadalenca protagonitzada per persones majors. El proper dimarts 19 de desembre, a les 16 h, el Centre de dia Marinada projectarà la representació de l'obra teatral 'Per Nadal... Sopa de Pedres!, que està interpretada, per gent del Centre. Posteriorment, es podrà gaudir d'una cantada de Nadales . L'acte estarà obert a familiars i amics.

La gerent de L'Arc Serveis, -entitat que gestiona el centre de dia-, Jerusalem Torra, destaca la importància del teatre com a teràpia per a persones grans, centrat en l'expressió i les emocions a través de l'art teatral. Torra assenyala que “aquells beneficis que, -de forma creativa ajuden a desenvolupar activitats-, redueixen l'angoixa, milloren la qualitat de vida, l'autoestima i la confiança” i afegeix que “amb el desenvolupament d'habilitats socials i de comunicació, alliberen endorfines, hormones de la felicitat i totes les hormones que contribueixen al benestar físic, amb la resposta biològica del “riure””.

Teatre l'Espai

El Teatre l'Espai és una entitat no lucrativa que va sorgir l'any 2015 al Vendrell creada , per tres dones: Sílvia Basseda, Anna Palacín i Marina Vilardell ,per promocionar un espai lúdic al municipi, amb diverses disciplines per fomentar la cultura i el teatre del Vendrell com a eina de cohesió social i on es barregen tot tipus d'activitats adreçades a diferents públics. Des d'aleshores, han realitzat tallers de teatre especialitzats, cursos de teatre, xerrades i lectures adaptades a tots tipus de col·lectius i entitats.