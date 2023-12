El Cant de la Sibil·la es podrà veure per primer cop al Catllar aquest Nadal

Imatge d'una representacio d'"El cant de la Sibil·la".Cedida

El proper 28 de desembre arriba per primer cop al Catllar El Cant de la Sibil·la. La representació musical serà a les set del vespre a l’Església de Sant Joan Baptista i l’entrada és lliure. Al Catllar es podrà gaudir de la mateixa representació que es fa a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona cada any, que compta amb música i direcció del productor rierenc Sergi Planas.

El Cant de la Sibil·la és una representació musical originada al segle X a Aquitània, i molt arrelada a Catalunya. Tot i que a partir del Concili de Trento va ser prohibida, posteriorment s'ha anat recuperant. Una de les característiques més especials de la Sibil·la és que, a cada lloc, la música és diferent, tot i que, evidentment, amb punts en comú.