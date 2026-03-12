SOCIETAT
El pantà dels Guiamets arriba al 100% de la seva capacitat i torna a sobreeixir després de 22 anys
Les reserves i les obres per disposar d'aigua de l'Ebre garanteixen el futur de més de 500 pagesos de la zona
El pantà de Guiamets (Priorat) ha arribat al 100% de la seva capacitat aquest dijous i torna a sobreeixir després de 22 anys. De fet, és la tercera vegada que succeeix aquest fet des que es va construir l'embassament, el 1974.
Els vells del poble recorden que el 1977 ja va arribar al límit de la seva capacitat i des que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) en registra les dades (1978), només havia passat el 2004. Aquest fet juntament amb les obres que la CHE ha fet en els darrers mesos per poder pujar aigua de l'Ebre fins al pantà 'garanteixen la supervivència' de més de 500 pagesos de la Comunitat de Regants del Baix Priorat, segons ha afirmat a l'ACN el seu secretari, Eugeni Vecino.
Les reserves d'aigua s'han disparat en les darreres setmanes gràcies a les pluges d'aquest hivern. El pantà va assolir l'1% al desembre i en poc més de dos mesos ha arribat al màxim. Els regants celebren les pluges: "ens assegura tres anys d'aigua sense que hagi de ploure", ha indicat Vecino. A més, això els permet no haver d'utilitzar la nova infraestructura de la CHE, que si bé els assegura el recurs, els sortiria més car.
A la vegada, continuen endavant els treballs per segellar el pantà, que històricament ha tingut importants fuites que n'han minvat les reserves. Ara les obres estan al voltant del 50% de l'execució i se centren al marge esquerre. Quan s'enllesteixin, s'actuarà al marge dret. "Els nombre de forats que s'havien previst omplir de ciment s'ha incrementat i això farà que hi hagi un millor segellament", ha celebrat el tècnic.
Amb tot plegat, els pagesos de la Comunitat de Regants del Baix Priorat tenen "estabilitat i el futur assegurat". Això ja està tenint efectes positius diversos. D'una banda s'ha tallat la pèrdua de pagesos. Durant tota la sequera Vecino estima que un 10% dels membres de la comunitat han renunciat a l'ofici, el que suposa una seixantena dels aproximadament 600 socis. "Han arrendat les terres a altres pagesos més grans i han deixat de treballar les finques de casa", ha exposat.
Tanmateix, no s'han perdut hectàrees de conreu, sinó que se n'han guanyat. "Gent que no estava regant ha demanat aigua i això és perquè assegurem que sempre hi haurà aigua", ha manifestat. De retruc, noves empreses que fins ara no eren a la zona han començat a invertir, arrendant noves terres i plantant especialment oliveres i vinyes. A aquests cal sumar-hi les companyies que ja fa anys es dediquen al cultiu de les cireres i que van quedar molt afectades per la sequera dels darrers anys. Ara, amb les noves perspectives, molts han decidit replantar els cirerers.
Finalment, el secretari de la comunitat ha avançat que la següent inversió que voldrien fer són petites plantes solars, a la captació de l'Ebre i a les estacions de bombament, que els permetria un estalvi econòmic en energia. "Això són paraules majors, són uns quants milions d'euros d'obra i ara estem en una situació en la qual no ens ho podem permetre", ha reconegut.