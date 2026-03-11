INFRAESTRUCTURES
L'ACA adjudica les obres per a millorar els desguassos de la presa de Siurana
Els treballs costaran 1 MEUR i permetran regular amb millor precisió el cabal ecològic del riu i cabals de rang baix
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte per renovar els desguassos de mig fons de la presa de Siurana (Priorat) que permetran regular amb millor precisió el cabal ecològic del riu i cabals de rang baix. Es destinarà prop d'1 milió d'euros en els treballs, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. L'actuació rehabilitarà i modernitzarà els desguassos de mig fons, a través de la substitució dels equips hidromecànics. També es durà a terme la neteja de les reixetes de presa del desguàs de mig fons, la substitució de les vàlvules de la cambra de vàlvules per unes altres més modernes i segures i la renovació dels blindatges dels conductes de sortida del desguàs de mig fons.
Alhora, s'instal·laran dues de vàlvules de pas per a la regulació dels cabals de manteniment i de rang baix de manera més precisa. L'actuació també comportarà una renovació del sistema d'automatització i telecontrol.