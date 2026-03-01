Successos
Rescat insòlit a la Morera de Montsant: rellisca per un cingle però queda sostingut per un arbre
L'excursionista ha quedat il·lès i ha pogut continuar la ruta prevista pel Grau de Carrasclet
Un excursionista ha estat rescatat aquest diumenge al matí després de relliscar per un cingle mentre feia la ruta del Grau de Carrasclet, al terme de Morrera de Montsant. L’avís s’ha rebut a les 10.48 h.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’home ha quedat sostingut per un arbre en una zona de difícil accés. El cos ha activat l’helicòpter del MAER amb una unitat de rescat i efectius del GRAE, així com un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han aterrat a uns 20 metres del punt de l’accident.
Els efectius han accedit a peu fins a l’indret, on han muntat una instal·lació amb cordes per poder descendir amb seguretat. Un cop al costat de l’excursionista, l’han assegurat i l’han pogut hissar fins al camí.
L’home ha resultat il·lès i, després de ser atès, ha pogut continuar la ruta prevista juntament amb el seu acompanyant.