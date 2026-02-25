SUCCESSOS
Controlat un incendi que ha cremat 1.800 metres quadrats de vegetació a Pradell de la Teixeta
Els Bombers van rebre l'avís a les 18.37 hores de dimarts i es van desplaçar amb sis dotacions
L'incendi que es va declarar dimarts per la tarda a Pradell de la Teixeta es troba controlat. Segons ha explicat el cos de Bombers, l'avís el van rebre a les 18.37 hores i es van desplaçar a la zona propera al molins de vent amb sis dotacions terrestres.
El foc ha cremat aproximadament 1.800 metres quadrats de vegetació a l'espera de la valoració final dels Agents Rurals. Ahir al vespre ja el van donar per controlat i durant el dia d'avui els bombers revisaran el perímetre i els punts calents per evitar revifades.