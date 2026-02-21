Naturalesa
El pantà de Tarragona que encara no arriba al 50% malgrat la recuperació històrica de reserves
Les conques internes superen el 93% de capacitat després de les últimes pluges, amb una recuperació desigual al territori
La successió de borrasques dels darrers mesos han situat les reserves de les conques internes de Catalunya al 93,09% de la seva capacitat, amb 635,9 hectòmetres cúbics acumulats, segons les darreres dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. La xifra consolida la recuperació hídrica al país, però el Camp de Tarragona continua mostrant una realitat desigual.
Mentre embassaments com la Llosa del Cavall superen el 100,72% de la seva capacitat, la Baells s’enfila fins al 97,83% i Sant Ponç arriba al 94,56%, el pantà de Siurana es manté molt per sota de la mitjana catalana. Actualment es troba al 49,7%, tot i haver pujat lleugerament respecte al 47,1% de la setmana passada.
La situació evidencia el contrast territorial. El sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i Girona, arriba al 94,6%, i grans embassaments com Susqueda (95,3%), Darnius Boadella (93,35%) o Sau (87,81%) consoliden la millora després dels episodis de pluja. Pel que fa a Riudecanyes, aquest es troba al 98,6%.
Els nivells que s'estan observant actualment no es veien des de principis del 2020 després del temporal Gloria. Concretament, els pantans de Riudecanyes i Siurana han estat els que més han augmentat les reserves a tot Catalunya després de les pluges, amb increments d’uns 50 % i 25 % respecte a abans de les precipitacions fortes.