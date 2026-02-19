MUNICIPAL
Falset comença les obres de la nova depuradora amb una inversió de 4,3 milions d’euros
L’actuació de l’ACA ampliarà la capacitat de tractament i s’emmarca en el paquet d’inversions del 2026 per millorar el cicle de l’aigua
Les obres d’ampliació i millora de l’estació depuradora d’aigües residuals de Falset ja estan en marxa. El projecte, impulsat per l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i amb un pressupost de 4,3 milions d’euros, dona resposta a una demanda llargament plantejada pel consistori per adaptar la infraestructura a les necessitats actuals i futures del municipi.
L'actual estació depuradora té una capacitat de tractament de 360 m3/dia, equivalent a una població de 2.500 habitants. Atès que la planta funciona al 80% de la seva capacitat, s'ha considerat necessària l'ampliació de la instal·lació, tant per adequar-la a les necessitats de sanejament actuals i futures, com per a millorar la qualitat de l'aigua tractada.
Els treballs d'ampliació i millora de la depuradora es porten a terme al costat de la depuradora existent, en una parcel·la sense risc d’inundació, i consistiran en una planta de tipus biològic amb sistema d'aeració perllongada amb capacitat per tractar 800 m3/dia, equivalent a una població de 4.293 habitants.
També s'ha optat per la construcció d'un procés de desnitifricació, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua tractada. El sistema de tractament previst presenta bons rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió, matèria orgànica i nutrients, genera fangs estabilitzats i requereix poca superfície per a la seva implantació.
En el marc dels treballs, es construirà un nou col·lector en alta i un sobreeixidor i també s’habilitarà un parc fotovoltaic en els diferents edificis de la planta i al damunt d’una pèrgola metàl·lica, amb l’objectiu d’afavorir l’autoconsum de la depuradora.
Altres obres d’abastament i sanejament
D'altra banda, i en paral·lel, l'Ajuntament de Falset preveu enguany un paquet d'inversions reals d'1.201.126 euros, el 50% de les quals corresponen a millores diverses al sanejament i a l’abastament d’aigua, ja sigui a la xarxa en alta o en baixa. «Igual que el 2025, hem de continuar prestant una gran atenció a les xarxes de proveïment i distribució d’aigua a tot el poble perquè, en el nostre cas, és evident que la sequera porta anys castigant-nos amb força, tot i que ara mateix hàgim passat unes setmanes de pluges excepcionals», recorda l’alcalde de Falset, Carlos Brull.
Entre les obres previstes hi ha l’arranjament i reparació de diversos trams del clavegueram, la millora de diversos sectors de la xarxa d’abastament i la seva digitalització i la finalització de la rehabilitació del pou de la partida Fontanals.
És una obra destacada i ja prevista la interconnexió de tots els bombaments que fan possible el subministrament del poble. Aquesta interconnexió de la xarxa en alta ha de permetre gestionar millor la xarxa en cas d’avaria, amb l’objectiu de fer que, passi el que passi, l’abastament estigui garantit. Obres que, en tots els casos, es duen a terme amb l’assessorament, el suport i el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Generalitat.
Calç, digitalització i pous
Aquesta interconexió, un cop sigui una realitat, també ha de permetre comptar amb un únic punt d'emmagatzematge i distribució de l'aigua, la qual cosa farà possible la implantació d'un tractament únic per a reduir la incrustació de calç en les canonades tant del proveïment en alta com en baixa. Un tractament unificat que sigui més eficient per combatre un dels problemes endèmics de l'aigua del municipi, que presenta uns índexs elevats de calç, la qual cosa acaba afectant el cabal i la pressió del servei, així com les infraestructures.
També està previst començar a instaurar la digitalització de part de la xarxa de canonades amb l’objectiu d’introduir-ne el control telemàtic. Es tracta de tot un seguit de vàlvules i sensors que permeten detectar al moment les incidències que es produeixen en qualsevol tram de la xarxa, detectant les pèrdues de manera automàtica i instantània. La idea és que el rendiment de la xarxa sigui òptim.
En aquest sentit, la posada en funcionament el 2025 d’un nou pou municipal ha donat robustesa al sistema de proveïment local. Tot i així, l’alcalde de Falset no dubta que «com ajuntament hem de continuar demanant una infraestructura que ens garanteixi l'aigua per al desenvolupament de la nostra població i comarca. És fonamental garantir aquest recurs per a un futur sostenible i per poder garantir-nos el creixement necessari, sostenible i equilibrat».