SOCIETAT
El Centre d'Innovació Territorial de la Diputació de Tarragona tindrà seus a Falset i la Galera
L'espai impulsarà la modernització del sector primari i les indústries culturals
El Centre d'Innovació Territorial (CIT) de la Diputació de Tarragona tindrà dues seus provisionals, el Museu Comarcal de Falset i el Viver d'Empreses i Centre de Negocis del Montsià de la Galera.
El CIT tindrà dos àmbits prioritaris: l'agrotech-agroalimentari, la modernització del sector primari amb digitalització, sostenibilitat i valor afegit; i les indústries culturals i creatives, per posicionar la cultura com a vector estratègic de desenvolupament territorial. L'ens provincial ha reunit una quarantena d'agents «del món rural» del Camp de Tarragona i el Baix Penedès per analitzar el desplegament i els àmbits prioritaris d'actuació del centre, com també farà el 19 de febrer amb agents de les Terres de l'Ebre.
El CIT Tarragona treballarà enguany a fer una diagnosi territorial, posar en marxa les seus, definir protocols, serveis i govern i executar projectes pilots alineats amb la Xarxa CIT d'àmbit estatal. El pressupost de Centre és de 850.000 euros, cofinançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic amb 510.000 euros i la Diputació de Tarragona amb 340.000 euros.