Els Bombers ajuden una parella a creuar el riu Montsant a Margalef després de caure un pont
Van tornar a col·locar l'estructura de fusta després que aquesta fos arrossegada per l'aigua
Els Bombers de la Generalitat van intervenir dissabte a la tarda a Margalef per ajudar una parella que no podia creuar el riu Montsant, després que l'aigua arrossegués el pont de fusta que permetia creuar-lo.
Segons han informat els serveis d’emergències, les dues persones, que estaven fent una ruta fins a l'ermita de Sant Salvador, es trobaven en bon estat de salut, però no s’atrevien a travessar el riu pel seu compte a causa del fred.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, amb efectius del GRAE, que van localitzar el pont caigut i el van poder tornar a col·locar. Un cop assegurat, els bombers van ajudar la parella a creuar-lo amb seguretat.