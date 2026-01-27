SOCIETAT
Esfondrament parcial d’un mur a l'entorn de l’ermita de Sant Joan de Cornudella
Va ser provocat per les pluges persistents, però sense causar danys personals i amb la zona acordonada per seguretat
Durant la matinada d’ahir es va produir l'esfondrament del mur de contenció situat sota la plaça de l’ermita de Sant Joan, a Cornudella de Montsant, fet que va provocar l’esfondrament parcial del paviment i d’un banc de pedra. Segons ha informat l’Ajuntament de Cornudella, l’origen de l’incident ha estat el debilitament del marge de pedra a causa de les pluges continuades dels darrers dies.
Afortunadament, no s’han de lamentar danys personals. Tot i això, de manera immediata es va delimitar i senyalitzar la zona afectada per evitar el pas de persones i garantir la seguretat dels visitants.
El consistori ha activat els mecanismes necessaris i ha contactat amb les administracions corresponents i amb el titular de la parcel·la per agilitzar les actuacions de reconstrucció. Paral·lelament, s’ha elaborat un informe tècnic per avaluar els danys i comprovar l’estat i la solidesa de l’entorn.
Des de l’Ajuntament de Cornudella es demana a la ciutadania i als visitants que no s’apropin a l’espai afectat i respectin la senyalització instal·lada. El consistori ha assegurat que vetllarà, participarà i mediarà en la resolució d’aquests danys fins que la zona quedi totalment restablerta i segura.