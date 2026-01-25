Successos
Enxampen a tres grafiters en un control a l'N-420 que anaven a pintar trens a Móra la Nova
Els Mossos van decomissar més de 50 esprais, una escala telescòpica i una navalla a Pradell de la Teixeta
Els Mossos d'Esquadra van decomissar més de 50 esprais per fer grafitis, una escala telescòpica i una navalla en un control a l'N-420 al Priorat.
Els fets es van produir pels voltants de les 02.45 hores de la matinada del divendres 23 de gener quan es va aturar un turisme al quilòmetre 849 de l'N-420, dins el terme municipal de Pradell de la Teixeta i a tocar del coll de la Teixeta.
En l'escorcoll es van localitzar els 52 esprais de tots colors i l'escala, i els tres ocupants del vehicle van oferir un discurs incoherent i explicacions incongruents sobre el material.
Un dels integrants tenia antecedents per vandalitzar trens i, finalment, els tres homes van reconèixer que anaven a pintar uns trens a l'estació de Móra la Nova.