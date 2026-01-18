Cultura
Una cinquantena de carruatges mantenen viva la tradició de l'Encamisada de Falset
Famílies de la capital del Priorat es muden i transmeten la festa d'interès nacional als més petits
Mig centenar de carruatges i cavalleries guarnides han recorregut els carrers de Falset a l'Encamisada, una festivitat amb què els veïns rememoren els seus orígens i reforcen el sentiment de pertinença.
La festa és en honor a Sant Antoni però també recorda la victòria del poble contra les tropes enemigues. «Falset va tenir un setge i els falsetans es van vestir amb camisa blanca per diferenciar-se de les tropes borbòniques. Llavors, van guanyar i van donar les gràcies al sant mudats amb camisa», apunta Anton Vidal, president del centre d’estudis falsetans.
Entre els participants és fàcil trobar criatures de menys d'un any damunt de carros, una tradició que passa de pares a fills i que compleix quinze anys com a festa d'interès nacional. La capital del Priorat s'ha mudat per celebrar una nova edició de l'Encamisada, que ha tret al carrer una cinquantena de carruatges guarnits amb motius florals i veïns amb la vestimenta catalana tradicional.
Famílies senceres s'impliquen en una festivitat que suma segles d'història i que va ser declarada d'interès nacional el 2011. Segons l'organització, la festivitat comporta la participació directa i indirecta d'un miler de persones. Des de fa anys, el nombre de carros, carruatges i cavalleries s'ha mantingut en mig centenar que passegen pels carrers de Falset. Un dels punts més multitudinaris és el darrer tram, a la plaça de la Quartera, on els portadors dels carros poden demostrar les seves habilitats en l'última pujada i revolt, on reben l'ovació del públic.
Un dels fets que diferencia aquesta celebració de la resta de Tres Tombs que se celebren arreu del país és la vestimenta dels participants. Mentre que els homes s'han vestit amb camisa blanca, corbata o llaç, armilla i barretina, les dones han optat per gandalla i faldilles per complir amb la tradició. La tria d'aquest codi de vestuari beu de la llegenda que explica que enmig de la Guerra del Francès, Falset va patir un setge del qual els seus veïns en van sortir vencedors per l'avinentesa de vestir de blancs i dificultar que els enemics els veiessin entre la boira.
Un fet històric que segons Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans, hauria passat a principis del mes de setembre, però que el pas del temps va comportar que la festa es traslladés a l'inici de l'any per convertint-lo en «la festa de Sant Antoni a Falset», on famílies senceres s'aboquen a celebrar-la i reforçar el sentiment de comunitat.
Així, no és estrany veure damunt dels carros criatures molt petites compartint espai amb gent gran i joves. És el cas de la família de l'Oriol Carreño, qui ha decidit compartir l'Encamisada amb la seva filla d'un any. «Creiem que transmetre als nostres fills aquesta festa tradicional li dona continuïtat, sent una de les poques de Catalunya on tothom va vestit de català», ha explicat a l'ACN.
La falsetana Norma Domènech també ha viscut la festa des que era un bebè, i enguany ha pogut prestar el seu vestit tradicional a l'Aura, la filla d'una amiga seva que s'ha estrenat a l'Encamisada amb tan sols nou mesos d'edat. «Em fa molta il·lusió que pugui portar la meva roba i que sigui per força anys», ha desitjat.
Una altra particularitat de la festa a la capital de la comarca prioratina és la jota falsetana que s'ha ballat dins l'església del poble, previ a la benedicció de coques en honor a sant Antoni. La pluja d'aquest dissabte va obligar a cancel·lar part del programa d'activitats, mentre que aquest diumenge famílies senceres han fet front al fred per encamisar-se i mantenir viva la tradició.