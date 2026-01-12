ECONOMIA
Comença la connexió del Garrigues Sud i els regants del Montsant per assegurar l'abastiment en cas de sequera
El conseller Ordeig reivindica que el Govern modernitza els regadius «per ser més resilients i estar més preparats»
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres iniciades per connectar la xarxa de reg del Garrigues Sud amb els regants del Montsant, a la demarcació de Tarragona. Aquesta infraestructura, amb una inversió de 2,26 milions d’euros, assegura el subministrament d’aigua a sis municipis —Margalef, la Bisbal de Montsant, Cabacés, la Vilella Baixa, la Figuera i la Palma d’Ebre— i permetrà garantir 190 metres cúbics per hectàrea en períodes de major demanda. L’obra tindrà una durada de sis mesos i reforça la resiliència del sector agrari davant episodis de sequera.
En situacions de falta d’aigua, es podrà activar la nova canonada per portar aigua des del Garrigues Sud —que capta de l’embassament de Flix— fins a l’embassament de Margalef per gravetat. La Comunitat de Regants del Montsant, amb concessió de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per a 2.553,90 hectàrees, veurà reforçat el seu sistema amb una canonada de 3.830 metres que connecta Garrigues Sud amb el Montsant i les basses de la Palma d’Ebre.
El cabal es distribuirà entre la canonada existent, que rega 685 hectàrees, i la nova, que abastarà les 1.869 hectàrees restants dels municipis prioratins. Segons els responsables de les comunitats de regants, Javier Pelegrí i Ricard Massip, la infraestructura garantirà la supervivència de les explotacions i permetrà als agricultors treballar de manera sostenible, reforçant també l’autonomia alimentària i la capacitat de resposta davant del canvi climàtic i els incendis.
Els regants del Montsant han demanat a la CHE una reducció del cabal ecològic del riu, incrementat recentment, perquè les restriccions actuals dificulten garantir el subministrament fins i tot per a ús domèstic durant l’estiu. Actualment, expliquen, la capacitat de 2,1 hectòmetres és insuficient i s’ha d’administrar tres vegades més aigua que fa 20 anys per cobrir tots els usos agrícoles.