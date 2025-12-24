Societat
Porrera recrea la historia del vi en un mural a la façana del Casal
Els artistes treballen amb noves idees per ampliar les il·lustracions a altres façanes de la població
Porrera recrea la història del vi a través d'un mural a la façana del Casal d'aquesta població del Priorat. Amb el lema La terra ens uneix, el vi ens celebra, Jan Zefor, Marina Agut i Martí Huget han homenatjat la pagesia i, en especial, als viticultors d'un municipi de poc més de 400 habitants, on conviuen una vintena de cellers. La il·lustració mostra la mà d'un home gran que lliura el porró a una de jove, simbolitzant el relleu generacional.
S'ha escollit l'equipament municipal perquè és el punt de trobada de les celebracions del poble, com el final de la verema. «És un mural per a la memòria», expressa a l'ACN Zefor. Els artistes ja treballen amb noves propostes de cara al 2026 en altres espais públics i privats de Porrera.
El vi, la vinya, la terra, la pagesia i la necessitat d'un relleu generacional. Aquests són els conceptes que recull el nou mural de Porrera, que tot just s'ha estrenat. Els seus creadors l'han acabat aquest mes de desembre després d'una setmana i mitja de feina. En Jan Altadill, amb el nom artístic de Jan Zefor, explica que en Martí s'ha encarregat de la part més de pintura expressiva mentre que la Marina ha «ajudat molt amb les zones planes, amb tot el que és l'efecte de transparència del porró» i amb l'eslògan. «Jo m'he encarregat bastant de la zona del realisme, els tres hem barrejat tres estils pictòrics que simbolitzen tots els gestos que celebren el poble i el vi», destaca.
Altadill subratlla que l'objectiu de l'obra és homenatjar la història viva del municipi i reivindicar el món rural i la terra. Al centre de la il·lustració, amb colors terrossos per tal de tenir consonància amb la tonalitat dels habitatges del municipi, hi ha dibuixat dues mans que es passen un porro ple de vi, una d'elles és la d'una persona gran i l'altra la d'una de jove. «Simbolitza aquest traspàs de generació, d'una mà ruda, pagesa vella a una de més jove, simbolitza el relleu de confiar al que ve darrere, al futur, i mantenir aquesta essència», explica l'artista.
A més, Altadill remarca la importància de reivindicar la pagesia: «És molt important perquè és el que sosté a tota la gent del poble en general, tenim més de 20 cellers en un poble petit, i al final és necessari que quedi clar que això ha de seguir sent així», per tal que les noves generacions no «s'oblidin d'aquest esperit de pagesia».
El mural està produït per A2Zeta i finançat per l'Ajuntament de Porrera, que ha cedit la façana del casal municipal. Han optat per fer-hi la pintura perquè es tracta del punt de trobada de les celebracions de Porrera. «Aquest poble està tot vinculat a la terra, com treballen els pagesos al camp i com viuen de tot el que pot produir la terra i el vi és un punt de trobada, un punt de celebració», reivindica Agut. «Al Casal es fan festes multitudinàries, on s'ajunten tots els veïns, i al voltant del vi som capaços de gaudir, de celebrar i de fer els nostres tastos famosos», afegeix.
QR explicatius
A l'estiu, els artistes ja van fer un primer mural a l'entrada del municipi recreant una foto antiga. Ara, ja tenen al cap crear-ne de nous de cara aquest 2026 per ampliar la ruta. «La intenció és fer en algun més, no et podria dir si dos o tres o un, tenim identificats fins a nou llocs públics i privats», indica l'alcalde de Porrera, Joan Carles García, que també ha explicat que implementaran més endavant unes plaques informatives amb QR, les quals explicaran cada obra amb fotos antigues que arrodoniran el relat i conformaran una ruta de murals sobre el procés enològic.
«La idea és que el QR t'expliqui una mica el procés que hem seguit per idear aquest mural, vinculant-ho, en el cas del primer, amb la foto que vam agafar d'inspiració, i llavors, ampliar una mica la informació, no sols el que estàs veient, sinó també d'on neix cada disseny, com el pensem, per què té aquests colors», detalla Agut. Segons el batlle, l'objectiu de les noves pintures no és atraure més visitants al municipi, sinó oferir-los més informació per tal que «acabin coneixent el poble i la seva gent a través d'ells».