Els Bombers rescaten amb helicòpter un caçador ferit a Ulldemolins
Les dificultats d’accés al terreny han obligat a activar el MAER; el caçador, amb una lesió al turmell, ha estat traslladat a l’Hospital de Reus
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge un caçador que ha resultat ferit a la zona de l’ermita de Sant Bartomeu, a Ulldemolins. L’avís s’ha rebut a les 09.41 h, després que l’home patís una lesió al turmell que li impedia continuar caminant.
Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions terrestres —una del parc de Prades, una de la Granadella i una dels GRAE de Valls—, però les dificultats dels camins d’accés han obligat a activar també l’helicòpter del MAER per facilitar el rescat.
Un cop localitzat i estabilitzat, el caçador ha estat evacuat amb aeronau fins a l’Hospital de Reus, on ha quedat ingressat per rebre atenció mèdica.