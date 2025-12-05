Energia
El Pla d'Implementació de les Energies Renovables assigna al Priorat 130,1 MW de fotovoltaica i 567,5 MW d'eòlica
L'ocupació de sòl no artificialitzat per a l'aprofitament fotovoltaic ascendirà fins a les 120 hectàrees a la comarca
El Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) preveu, en la seva versió preliminar, que el Priorat haurà de contribuir als objectius del país amb 130,1 MW d'energia solar fotovoltaica i 567,5 MW d'eòlica. Així, en energia solar es preveu que la comarca aculli 37,6 MW en edificis i 18 MW en espais artificialitzats com pedreres o abocadors en desús.
També s'assignaran 74,5 MW en espais no artificialitzats en 120 hectàrees, el que suposa un 0,25% de la seva superfície. Pel que fa a l'energia eòlica, la comarca acollirà 567,5 MW. La potència ja instal·lada i l'autoritzada o en tramitació que finalment s'acabi executant, que ara per ara ascendeix a 2,6 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.
Aquest és un plantejament amb l'horitzó 2050 que es fa tenint en compte la capacitat de generació de tot el país, on cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d'acceleració per a la implantació d'energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d'energia eòlica.
Per l'altra, a partir d'una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER identifica sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per instal·lar-hi parcs eòlics i plantes solars. En el període de consultes prèvies, el PLATER va rebre 358 aportacions. Durant tres mesos, els municipis prioratins podran presentar les seves propostes durant el període d'informació pública.
Un cop s'aprovi de forma definitiva el pla, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l'hora d'ordenar la instal·lació d'energies renovables en el seu territori, amb línia amb els criteris definits al PLATER. El pla es planteja com una eina per fomentar l'ordenació de la implantació d'energies renovables al conjunt de Catalunya, sobretot l'eòlica i la fotovoltaica.
Tot plegat, amb l'objectiu de complir les previsions incloses a la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT). D'acord amb aquest document, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d'energia renovable fins l'any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats.
L'objectiu és que 14.000 MW s'instal·lin en edificis i espais artificialitzats, i la resta haurà de situar-se en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l'1,2% del territori de Catalunya. La previsió és que el PLATER iniciï la seva informació pública a principis de l’any 2026.