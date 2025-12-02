Director del Terrer Priorat
Blai Rosés: «Si volem explicar els valors del Priorat no podem fer concerts de masses»
Rosés és l’impulsor i director del Terrer Priorat, que aquest cap de setmana encara la recta final de la novena edició
Què és Terrer Priorat?
«El Terrer compleix diverses funcions, perquè hem sabut llegir bé les necessitats del territori. Per començar, no hi havia una oferta cultural per a la gent del Priorat o que hi té relació. El festival és, també, un lloc de trobada. Abans la gent es trobava a missa. Ara ja no, i la cultura sembla que ens porti a un lloc on ens trobem per consumir, en espais purament comercials o amb propostes mainstream».
Afirmes que el Terrer és un projecte de comunicació.
«Sí, perquè nosaltres som un canal més per explicar el Priorat al país i a la resta del món. L’expliquem a través d’un relat on s’ajunten cultura i territori, i ho fem llegint els valors intrínsecs, essencials, de la comarca. A partir d’aquí, despleguem una proposta que respecti, reforci i contribueixi a perpetuar aquests valors».
Quins són, aquests valors?
«Al Priorat la viticultura està lligada a una baixa producció, a cellers més aviat petits, a produccions molt familiars i de molta qualitat i, per tant, amb molta singularitat. Per explicar tot això no podem fer un festival de masses. Per això apostem per un festival de proximitat, amb artistes de molta qualitat i buscant la diversitat, igual que al Priorat hi ha la conjunció de la DO Montsant i la DOQ Priorat. Després, hi ha un paraigua més ampli, que és la idea de llengua catalana i Mediterrani. Això fa que busquem la singularitat, però connectats a aquesta identitat cultural més àmplia».
La programació del Terrer és un tret distintiu. Porteu artistes que no formen part del circuit habitual.
«Hem creat un circuit que permet mantenir un ecosistema cultural en l’àmbit de la llengua catalana. Des del principi hem combinat de manera desenfadada i desinhibida estils que no es troben en altres festivals: música antiga del Renaixement i el Barroc i música sacra amb punk, jazz, free jazz, cançó d’autor o folk. I ho lliguem d’una manera molt natural als vins del territori, que majoritàriament es fan a partir de varietats autòctones i seguint la tradició, alhora que molts d’altres acaben sent molt trencadors per la manera com es conceptualitzen o per com es treballa la terra, això també és diversitat cultural».
Quina funció compleix Terrer Magazin dins del projecte i per què considereu necessari acompanyar el festival d’un discurs gràfic i intel·lectual que vagi més enllà de les plataformes digitals?
«La cultura explica històries: cada artista fa una proposta, cada celler un vi. La llengua, l’emoció, la gastronomia són conceptes que ens formen culturalment com a col·lectiu i com a país. Pel festival passen autors que fan unes lectures pròpies i singulars, i el que intentem és connectar-les totes per fer un relat més extens. Després, em fa molta ràbia que tot això que passa al festival es quedi en uns posts d’Instagram i uns vídeos a YouTube, que són plataformes que ens homogeneïtzen i que s’han imposat per la lògica de la globalització. La revista és una rebequeria, és demostrar que el paper és un format que aguanta el pas del temps i que ens permet fixar en el temps tota la feina que hem fet».
L’any que ve celebreu el desè aniversari. Cap on va el Terrer?
«El Terrer està creixent, perquè els projectes, per ser sostenibles, ho han de fer. Si volem continuar fent el que fem, que és anar una mica a contrapel respecte als models de gestió cultural que van cap a una altra direcció, amb molt de públic, portant figures mainstream i traient molt de rendiment de la beguda, hem de créixer. També perquè l’economia cultural depèn molt del finançament públic, i aquest no és estable. Confiem que l’any que ve acabarem de consolidar el Terrer Empordà i en podrem sumar algun altre».
Aquest cap de setmana feu els últims concerts. Qui vindrà?
«Tenim els concerts de Neus Plana i Xerrich, gent jove del territori amb talent. Farem un tast de vi amb la Marta Cortizas, sommelier al Celler de Can Roca, i el dia 6, a Capçanes, tindrem quatre concerts amb quinze cellers de la DO Montsant, perquè ens venia de gust oferir un format diferent per a la gent més jove. I el 7 de desembre tindrem Borja Penalba a Porrera. Ens ha preparat una proposta de temes icònics de la nova cançó a través de la seva sensibilitat. I ho farà amb la Meritxell Gené, una altra artista del territori».